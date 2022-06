Nuova DS 7, l’eleganza arriva fino a 360 cavalli

Fonte: Ufficio stampa DS La nuova DS 7 si presenta con tante novità nel design, ma anche sotto al cofano.

A distanza di un lustro dal debutto della prima generazione, la DS 7 si fa nuova, con un restyling che le dona una bella dose di originalità e di raffinatezza in più. Le fattezze restano quelle di un SUV dal carattere dinamico, nella veste 2022 decisamente più moderno e tecnologico con una gamma di motori che ora comprende tre ibridi plug-in, fra cui uno messa a punto da DS Performance che eroga ben 360 cavalli.

Il design della nuova DS 7

“Il carattere della nuova DS 7 viene esaltato, soprattutto nella parte anteriore e posteriore, mentre il suo design si ispira direttamente alle nostre più recenti concept car. Le nuove dotazioni rafforzano anche il carattere degli interni, alla ricerca di una ricercatezza sempre maggiore”. Con queste parole il direttore del design Thierry Metroz introduce il discorso dell’estetica, piuttosto aggiornata rispetto al modello che la precede (di recente in edizione limitata) da cui la nuova DS 7 riprende l’eleganza e ne affila forme e strutture. Il primo aspetto che salta all’occhio è senza dubbio il frontale, tutto nuovo con linee più nette e soprattutto la firma luminosa a LED che, combinata coi nuovi fari DS Pixel LED Vision 3.0, dona all’auto un carattere originale e grintoso. Anche i gruppi ottici posteriori sono a LED, forse ancor più curiosi visto l’effetto vortice, a scaglie, che vanno a creare.

La nuova DS 7 può vantare anche i nuovi cerchi Edinburgh e Silverstone da 19 pollici creati con un occhio all’aerodinamica, mentre per la versione DS 7 E-TENSE 4×4 360 sono disponibili anche i nuovi Brooklyn da ben 21 pollici. Da segnalare anche le novità che questa nuova versione nasconde all’interno, dove tutto cambia a seconda dell’allestimento che si va a scegliere: dal dinamismo della Performance Line, alla raffinatezza di Opera. “Al di là delle caratteristiche di base del segmento, stiamo introducendo alcuni attributi davvero distintivi, in particolare negli interni e nella scelta dei materiali, e la nostra esperienza puramente automobilistica con un telaio tanto sicuro quanto leggero e motorizzazioni altamente potenti ed efficienti. Questa combinazione dà vita al comfort e al dinamismo richiesti da DS Automobiles” ha dichiarato la Product Director Agnès Tesson Faget in tale occasione.

Fonte: Ufficio stampa DS

Tecnologia, motori e disponibilità

Estetica a parte, la nuova DS 7 nasconde tanto altro d’inedito, a partire dalla tecnologia che, con l’implementazione del DS Iris System svecchia completamente l’interfaccia dell’auto con nuove funzioni e un inedito design. Alla base c’è uno schermo touchscreen da 12 pollici che fa da centro di controllo per la navigazione, la ventilazione, la musica e tanto altro. A corredo, come sede in cui ritrovare le informazioni essenziali dell’auto, un secondo schermo digitale posto dietro al volante, sempre da 12”, a mo’ di quadro strumenti. Sono diversi anche i sistemi di assistenza alla guida, a partire dal DS Drive Assist di livello 2 di guida semi-autonoma e dal DS Driver Attention Monitoring che analizza il livello di attenzione di chi guida, fino ad arrivare al DS Active Scan Suspension che regola il sistema di ammortizzazione in maniera indipendente, e al DS Night Vision, che rileva ciclisti, pedoni e animali fino a 100 metri di distanza.

Questione motori, la nuova DS 7 (qui il listino completo del marchio) vanta una gamma ricca di tre ibridi plug-in con potenze da 225, 300 e 360 cavalli. La E-TENSE 225 è dotata di un motore a benzina PureTech 180 e di un’unità elettrica da 110 cavalli; la E-TENSE 4×4 300 e la 4×4 360 sono equipaggiate invece da un motore PureTech 200 e da motori elettrici da 110 e 112 cavalli su ciascun asse. Quest’ultima versione, messa a punto da DS Performance, promette uno 0-100 km/ in 5,6 secondi, per inciso. La batteria è invece da 14,2 kWh e promette fino a 65 chilometri di percorrenza a zero emissioni nel ciclo WLTP, chilometri che arrivano a 81 nel ciclo urbano. Discorso disponibilità, infine, la nuova DS 7 2022 sarà prenotabile entro l’estate con i primi modelli disponibili nei DS Store a partire dal prossimo settembre.