La nuova DeLorean si farà: la prima immagine

Ritorno al futuro: la DeLorean rientra in produzione

La nuova DeLorean si farà davvero. “L’eccitazione si sta alzando come le portiere della nostra iconica auto sportiva” commenta Troy Beetz, CMO della DeLorean Motor Company, annunciando la data della presentazione ufficiale. L’erede della DMC-12 – la celebre “macchina del tempo” architettata dal dottor Emmett Brown nei film della saga Ritorno al Futuro – sarà presentata in anteprima il prossimo 18 agosto sul palco più prestigioso del Pebble, concorso di eleganza della Monterey Car Week.

La DeLorean EV

L’atteso ritorno della DeLorean di Zemeckis è annunciato per la prima volta nel 2016, ma viene presto bloccato dalla NHTSA, organo del Dipartimento dei Trasporti USA che si occupa di sicurezza stradale. La svolta arriva nel gennaio del 2020: “la nuova DeLorean si farà, annuncia la DeLorean Motor Company, e sarà completamente elettrica”.

Non si sa ancora molto quanto a batteria, potenza e autonomia del motore, anche se si crede che potrebbe addirittura superare i 350 cavalli. Quel che è certo è che la nuova DeLorean 100% EV ha un aspetto decisamente “ringiovanito” rispetto ai canoni che hanno reso iconica la bellezza tipicamente anni Ottanta della DMC-12. La nuova DeLorean sarà disegnata dalla Italdesign di Giorgietto Giugiaro, lo stilista che ha firmato anche il primo modello.

Dalle immagini che anticipano la presentazione dell’auto, si intravede un intenso restyling dei fianchi, morbidi e molto sporgenti rispetto alle forme lineari della storica vettura disegnata da Giugiaro sulla scia della leggendaria Alfa Romeo Iguana del 1969.

I gruppi ottici posteriori sono divisi in tre bande orizzontali, che ricordano lo stile classico DeLorean e rimandano ad alcuni dei curiosi optional da listino disponibili per la DMC-12 del 1981, come le bande laterali nere o verdi da applicare alla carrozzeria dell’auto, rigorosamente non verniciata.

La macchina del tempo

Per viaggiare nel tempo, la mitica vettura della trilogia di Ritorno al Futuro aveva bisogno di una reazione nucleare: la potenza di 1,21 GW necessaria per spostare la macchina del tempo poteva essere ottenuta soltanto così, grazie al “flusso canalizzatore” inventato dal dottor Emmett “Doc” Brown. In effetti la DeLorean, coi suoi 1230 chili, non è mai stata nella classifica delle auto più scattanti: secondo i dati allora forniti la DMC-12, l’unica prodotta, impiegherebbe 8,8 secondi per accelerare da 0 a 96 km/h.

Il peso fu un problema non di poco anche per la caratteristica forse più nota della storica DeLorean: per sostenere le portiere ad ali di gabbiano fu chiamata in causa addirittura la Grumman, direttamente dall’industria aerospaziale, che brevettò delle speciali barre di torsione per la DMC-12.

L’unica immagine che rivela l’aspetto della nuova DeLorean al pubblico mostra forme nuove ma non allude a colorazioni che stravolgono l’aspetto dell’automobile in acciaio inossidabile che usciva di fabbrica rigorosamente senza finiture.

Negli anni in cui fu prodotta, il 1981 e il 1982, la DeLorean DMC-12 aveva un prezzo di listino di 25.000 $. Non è ancora noto il segmento del nuovo modello elettrico della straordinaria icona: per saperne di più bisognerà aspettare il 18 agosto, quando la nuova versione della leggendaria “macchina del tempo” sarà presentata sul palco più importante del Pebble Beach Concours d’Elegance, che vede sfilare ogni anno, in uno speciale evento benefico, le automobili più belle del mondo.