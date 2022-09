La nuova compatta elettrica della Casa del Leone

Fonte: Ufficio stampa Disponibile a partire da metà 2023, arricchirà ulteriormente l'offerta elettrica della Casa del Leone

Progressi senza sosta. Peugeot continua nel suo processo di elettrificazione della gamma auto aggiungendo la motorizzazione full electric su uno dei suoi modelli di punta del segmento C.

La Casa del Leone ha infatti annunciato di esser pronta a portare sul mercato internazionale la Nuova 308 5 porte e la Nuova 308 SW in versione completamente elettrica. Già disponibili con motorizzazioni plug-in hybrid, le due vetture sono pensate per dare risposte precise e puntuali alle esigenze dei clienti del segmento C. Secondo Peugeot, infatti, autonomia, allestamenti e optional offerti dalla gamma 308 sono perfettamente adeguati a questa fascia di clientela.

Nuova Peugeot e-308 con motorizzazione elettrica: le specifiche

Se a livello estetico cambierà poco o nulla rispetto alla Nuova Peugeot 308 presentata qualche mese fa, la versione elettrica porterà diverse novità a livello di motorizzazioni (ovviamente), di allestimenti e accessori a disposizione degli automobilisti.

Sotto il cofano trova spazio un innovativo powertrain in grado di sviluppare una potenza di 115 kW (156 CV) e una coppia di 260 Nm (disponibile sin da 0 km/h) per una reattività immediata sin dai 0 chilometri orari. Ad alimentare il sistema di trazione troviamo un battery pack da 54 kWh, anch’esso progettato ad hoc per la nuova compatta elettrica francese. Realizzato con una nuova composizione chimica con l’80% di Nichel, il 10% di Manganese e il 10% di Cobalto è capace di garantire un’autonomia superiore ai 400 chilometri con singola carica.

Il caricatore di bordo di serie è da 11 kW, mentre collegando la Nuova Peugeot 308 elettrica a una colonnina pubblica da 100 kW sarà possibile ricaricare il veicolo dal 20% all’80% in meno di 25 minuti. Un pit-stop decisamente breve prima di rimettersi in marcia con altri 300 chilometri di autonomia a disposizione.

Sul fronte della dotazione hi-tech, poi, le nuove vetture full electric della Casa del Leone hanno ben poco da invidiare anche a modelli di livello superiore. Grazie alle tecnologie ADAS di ultima generazione, la Peugeot e-308 garantisce una guida serena e sicura in qualunque condizione di traffico; l’i-Cockpit, invece, offre l’head-up display proiettato sul parabrezza anteriore e un display da 10 pollici touch grazie al quale gestire tutte le funzioni dell’auto. L’app MyPeugeot, invece, permette di dialogare a distanza con il veicolo, dando la possibilità di programmare una ricarica o accendere il pre-condizionamento con diversi minuti di anticipo.

La Nuova Peugeot e-308 SW con motorizzazione elettrica, in particolare, potrebbe rivoluzionare l’intero settore. Si tratta della prima Station elettrica ad arrivare sul mercato e permetterà di avere dati puntuali sulla richiesta di auto elettriche in questo particolare segmento.

Nuova Peugeot e-308 full eletric: prezzo e disponibilità

Oltre a snocciolare caratteristiche tecniche, allestimenti e optinale della Nuova Peugeot e-308, la Casa del Leone ha fornito dettagli anche sulla futura disponibilità delle due vetture con motorizzazione elettrica. Tanto la 5 porte quanto la Station Wagon saranno disponibili a partire da metà 2023. Sui prezzi, almeno per il momento, vige il più stretto riserbo. Va ricordato che il listino della Peugeot 308 ibrida parte da circa 37 mila euro.

Il marchio francese del gruppo Stellantis offre agli utenti anche un’innovativa esperienza di acquisto. Chi è interessato potrà infatti acquistare le due elettriche direttamente online, senza bisogno di spostarsi da casa: l’acquisto e la richiesta di finanziamento potranno essere fatti dal portale Peugeot, in maniera sicura e semplice. Al termine della procedura, si potrà anche richiedere la consegna a domicilio dell’auto non appena pronta.