Nuova Classe T: l’auto ideale per le famiglie e il tempo libero

Mercedes ha presentato la sua nuova Classe T, modello compatto premium che combina spazio e funzionalità a stile e comfort. Mathias Geisen, Responsabile Mercedes‑Benz Vans, ha esordito spiegando: “Classe T è perfetta per tutti coloro che hanno bisogno di più spazio: dalle famiglie dinamiche, agli sportivi amanti del tempo libero. Con questo modello portiamo avanti con coerenza la nostra strategia di crescita nei segmenti premium”.

Una vettura pensata e realizzata per famiglie e clienti orientati al tempo libero, che desiderano avere molto spazio sia nella quotidianità che per le gite fuori porta, ma che non vogliono comunque rinunciare al comfort e allo stile.

L’aspetto della nuova Classe T

Il city van per le famiglie mostra proporzioni bilanciate e configurazione sensuale delle superfici, le sue linee essenziali ne caratterizzano il design. Classe T presenta elementi che sottolineano l’emozionalità e la forza, come le spalle muscolose e i passaruota in evidenza. Il carattere esclusivo di categoria premium si nota da differenti caratteristiche esterne, quali una mascherina del radiatore cromata, l’alloggiamento del retrovisore esterno, le maniglie delle porte e i paraurti anteriori verniciati in tinta con la carrozzeria. Si aggiungono anche modanature di accesso con la scritta Mercedes‑Benz e, a richiesta, cerchi in lega leggera da 17″.

La nuova versione della monovolume di Mercedes coniuga dimensioni esterne compatte con spazi interni generosi. La versione con cinque sedili è lunga 4.498 mm, larga 1.859 mm e alta 1.811 mm. Verrà realizzato molto presto anche un modello con passo lungo e fino a sette posti a sedere.

Gli interni

Molto alta la qualità all’abitacolo, l’equipaggiamento di serie comprende: sistema di infotainment MBUX con touchscreen da 7″ e integrazione per smartphone, volante multifunzione con pulsanti Touch Control, climatizzatore, KEYLESS Start, strumentazione con grande display a colori da 5,5″, sedile lato guida regolabile in altezza, un cassetto portaoggetti con chiusura, una copertura del vano di carico, nonché tasche negli schienali dei sedili anteriori. Per non parlare dell’illuminazione dell’abitacolo con tecnologia LED e l’illuminazione di atmosfera con otto tonalità di colore.

Sistemi di assistenza alla guida e di sicurezza

La Classe T dispone di serie del sistema di infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience), del software con teach-in, ma anche del display ad alta risoluzione, dell’integrazione per smartphone di Apple Car Play e Android Auto, dell’impianto vivavoce con connessione Bluetooth e della radio digitale (DAB e DAB+). L’auto offre il sistema di comando intuitivo tramite touchscreen da 7″, pulsanti Touch Control sul volante o, in abbinamento al pacchetto di navigazione opzionale, tramite assistente vocale “Hey Mercedes”.

Per quanto riguarda l’equipaggiamento di sicurezza, la nuova Classe T ha tanto da offrire. La vettura di nuova generazione dispone del sistema di segnalazione di riduzione della pressione degli pneumatici e del sistema di chiamata di emergenza Mercedes‑Benz. Tra i sistema di sicurezza ci sono: l’assistenza alla partenza in salita, l’assistenza in presenza di vento laterale, l’ATTENTION ASSIST, l’assistenza alla frenata attiva con funzione di assistenza agli incroci, il sistema antisbandamento attivo, il Blind Spot Assist e il sistema di rilevamento automatico del limite di velocità.

A richiesta, è possibile avere anche il sistema di assistenza al parcheggio attivo PARKTRONIC e la telecamera per la retromarcia assistita.

Le motorizzazioni

Per il lancio del nuovo modello della Casa Mercedes-Benz sono disponibili un motore diesel e uno a benzina, con due livelli di potenza. I motori a quattro cilindri erogano una potenza elevata e ottimizzati valori dei consumi. Il potente modello diesel da 85 kW offre anche una funzione Overpower/Overtorque, che permette di ottenere un aumento della potenza fino a 89 kW e un aumento della coppia. Tutti i motori dispongono anche della funzione ECO Start/Stop.