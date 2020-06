Nuova Citroen C3, il prezzo della best-seller francese

editato in: da

Nuova Citroen C3, evoluzione della best seller

Svelata a fine febbraio, finalmente la nuova Citroen C3 è disponibile anche nel nostro Paese. La best seller del produttore transalpino, che dalla fine del 2016 ad ora ha venduto oltre 750 mila esemplari in tutto il mondo, può essere ordinata già oggi per poi essere ritirata a settembre, quando sarà disponibile anche nella rete di concessionari Citroen.

Nella sua nuova veste, la Citroen C3 è caratterizzata da un nuovo frontale, che conferisce un aspetto più solido e aggressivo rispetto alla seconda generazione della city car. Merito del cofano rialzato e allo sviluppo orizzontale, con gli “chevron” e il profilo cromato che arrivano sino alle luci diurne. Tutto il gruppo ottico frontale è stato poi ridisegnato e riprogettato, con proiettori LED di ultima generazione su tutte le versioni della compatta della casa francese. Con la terza generazione della Citroen C3 fanno il loro esordio anche gli airbump laterali, composti da tre capsule in rilievo e profili colorati che si adattano al Pack Color scelto dal cliente.

La city car francese garantisce un elevato grado di personalizzazione, consentendo ai clienti di scegliere tra ben 97 differenti combinazioni tra tinte per la carrozzeria, pack color, tinte per il tetto e decorazioni per il tetto. A questo si aggiungono i tre allestimenti (Live, Feel e Shine) e i due nuovi pacchetti optional (Feel Pack e Shine Pack) che permettono di personalizzare ulteriormente la compatta transalpina. In questo modo, ognuno potrà scegliere la nuova Citroen C3 che meglio si adatta al suo modo di essere e al suo stile di vita.

Il tutto, a prezzi decisamente concorrenziali. La nuova Citroen C3 può essere già prenotata a partire da 14.100 euro nella versione Live (di serie offre fari a led, impianto audio con 4 altoparlanti, gusci degli specchi laterali in nero lucido e sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione) e motore benzina 1.2 litri da 83 cavalli. La versione Feel (di serie offre in più il clima manuale, le luci diurna a led, gli specchi laterali regolabili elettricamente e modanature esterne di colore nero) parte da 15.600 euro con la stessa motorizzazione benzina da 1.2 litri, mentre per il turbo diesel 1.5 litri da 100 cavalli servono almeno 17.800 euro. Per il top di gamma (versione Shine) servono invece 17.100 euro con motore benzina 1.2 litri da 86 cavalli.