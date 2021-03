Nuova Citroen C3 Aircross: prezzi e motorizzazioni in Italia

editato in: da

Il nuovo SUV Citroen C3 Aircross può essere ora ordinato in Italia, con una gamma che parte da un prezzo di listino di 19.700 euro con il motore benzina PureTech110 S&S e da 22.200 euro con la motorizzazione Diesel BlueHDi 110 S&S. Un’auto di grande successo, che esprime tutta la sua originalità e il suo carattere, con un nuovo frontale espressivo e distintivo, nuovi colori per la carrozzeria e nuove personalizzazioni per gli interni.

Un SUV pensato per una vita attiva, in grado di offrire una modularità e un’abitabilità di riferimento e ancora più comfort a bordo, con l’introduzione dei sedili Advanced Comfort, oltre a tecnologie utili nella vita quotidiana, tra cui il nuovo Touch Pad da 9’’. Si posiziona al cuore del mercato del segmento B-SUV con una gamma ampia che permette di soddisfare le aspettative di tutti i clienti. La nuova versione arriverà nei punti vendita Citroen a partire da giugno 2021, ma approfondiamo meglio ora ogni suo aspetto.

Stile e personalizzazione del SUV Citroen C3 Aircross

Un SUV che si distingue per originalità, personalità e caratteristiche che gli consentono di rispondere alle aspettative del mercato. Il nuovo frontale integra la nuova firma identitaria del brand, si arricchisce di proiettori a LED, disponibili di serie, e di nuove protezioni di colore grigio, a partire dalla versione Feel. Il nuovo SUV C3 Aircross offre una vasta scelta di personalizzazioni e propone fino a 70 combinazioni possibili all’esterno con 7 colori per la carrozzeria, 4 Pack Color, tra cui due nuove tinte e nuove decorazioni della terza luce, e due tinte per il tetto a contrasto. Dispone anche di nuovi cerchi in lega da 16’’ e 17’’. Per quanto riguarda invece l’abitacolo, l’auto offre 4 diversi ambienti, molto accoglienti ed eleganti, tre dei quali tra l’altro sono completamente nuovi.

Comfort a bordo del nuovo SUV C3 Aircross

L’auto fa sentire i clienti come se fossero a casa propria, il comfort di marcia aumenta grazie ai nuovi sedili Advanced Comfort (in opzione dal livello Feel, di serie su Shine Pack). Migliora la funzionalità a bordo grazie alla nuova consolle centrale, che è molto curata nel dettaglio, e integra un grande vano portaoggetti richiudibile nella parte posteriore, accessibile sia dai passeggeri anteriori che da quelli posteriori, di serie a partire dal livello Shine.

Il SUV C3 Aircross vanta davvero un’abitabilità eccezionale, soprattutto grazie al generoso spazio per le gambe dei passeggeri posteriori e all’altezza al tetto. L’auto dispone inoltre di una modularità di riferimento. Altra caratteristica importante dell’abitacolo è la sua eccezionale luminosità grazie alle ampie superfici vetrate e al tetto in vetro panoramico apribile elettricamente (in opzione su Shine Pack).

C3 Aircross, il SUV super tecnologico

L’auto garantisce il massimo della serenità e della sicurezza alla guida grazie alle sue tecnologie di alto livello, 12 delle quali sono quelle intuitive di assistenza alla guida come il Grip Control con Hill Assist Descent, l’Head-Up Display a colori e il sistema di ricarica wireless per lo smartphone, in opzione dalla versione Shine e 5 tecnologie di connettività tra cui il nuovo Touch Pad da 9’’ abbinato al Citroen Connect Nav, di serie a partire dalla versione Shine.

La gamma completa

I clienti di Citroen C5 Aircross possono beneficiare di ben 5 versioni differenti, volte a soddisfare e valorizzare tutte le esigenze:

Live, versione di ingresso , senza compromessi in termini di comfort e sicurezza, dotata di Hill Assist, regolatore e limitatore di velocità, sedile posteriore frazionabile 2/3 – 1/3, riconoscimento dei limiti di velocità, rilevatore di stanchezza (Coffee Break Alert), proiettori e luci diurne a LED, fari posteriori effetto 3D, copricerchi 16’’ 3D;

, senza compromessi in termini di comfort e sicurezza, dotata di Hill Assist, regolatore e limitatore di velocità, sedile posteriore frazionabile 2/3 – 1/3, riconoscimento dei limiti di velocità, rilevatore di stanchezza (Coffee Break Alert), proiettori e luci diurne a LED, fari posteriori effetto 3D, copricerchi 16’’ 3D; Feel, ha un look più ricercato grazie alle barre al tetto nere, le protezioni anteriori e posteriori grigio Anthra con nuovi inserti nero lucido, vetri posteriori oscurati, volante in pelle, fari fendinebbia con funzione cornering light, sensori di parcheggio posteriori, e un maggior comfort con Citroën Connect Radio DAB con comandi al volante e 6 altoparlanti, e funzione Mirror Screen;

grazie alle barre al tetto nere, le protezioni anteriori e posteriori grigio Anthra con nuovi inserti nero lucido, vetri posteriori oscurati, volante in pelle, fari fendinebbia con funzione cornering light, sensori di parcheggio posteriori, e un maggior comfort con Citroën Connect Radio DAB con comandi al volante e 6 altoparlanti, e funzione Mirror Screen; Shine, l’alto di gamma , nuovi cerchi in lega da 16’’ X CROSS Diamantati, montanti nero lucido, decori cromati sul computer di bordo e Pack Color Black. Per quanto riguarda l’aspetto tecnologico vanta Active Safety Brake, Allerta Rischio Collisione, Citroen Connect Nav DAB sul nuovo Touch Pad da 9’’, Citroen Connect Box, climatizzazione automatica e tergicristallo automatico con sensore pioggia;

, nuovi cerchi in lega da 16’’ X CROSS Diamantati, montanti nero lucido, decori cromati sul computer di bordo e Pack Color Black. Per quanto riguarda l’aspetto tecnologico vanta Active Safety Brake, Allerta Rischio Collisione, Citroen Connect Nav DAB sul nuovo Touch Pad da 9’’, Citroen Connect Box, climatizzazione automatica e tergicristallo automatico con sensore pioggia; Shine Pack, al vertice della gamma, con Pack Color White, tetto a contrasto Pearl Black, nuovi cerchi in lega da 17’’ Origami Diamantati, e per il suo maggior comfort a bordo con i sedili Advanced Comfort Metropolitan Grey, i sedili posteriori scorrevoli 1/3 + 2/3 con bracciolo centrale e passaggio sci, tendine parasole in seconda fila, il sedile del passeggero anteriore ripiegabile a tavolino, funzione Keyless Access & Start, telecamera di retromarcia con Top Rear Vision con Sensori di parcheggio anteriori e retrovisore elettrocromatico.

La versione speciale del nuovo SUV Citroen C3 Aircross

Non è tutto, l’auto viene offerta anche in una nuovissima versione speciale, denominata C-Series, che già tutti conosciamo. Questa viene proposta su base Feel con la sua personalizzazione esterna e l’ambiente interno esclusivo, contraddistinti dalla tinta Deep Red. Ai suoi clienti offre in particolare cerchi in lega da 16’’ X CROSS Diamantati di serie e offre in opzione gratuita il tetto a contrasto Pearl Black e gli stessi cerchi in lega da 16’’ X CROSS versione Full Black. Per quanto riguarda invece l’aspetto tecnologico, vanta Citroen Connect Radio DAB con comandi al volante e 6 altoparlanti e funzione Mirror Screen, la climatizzazione automatica e il tergicristallo automatico con sensore pioggia.

Le motorizzazioni della nuova Citroen C3 Aircross

Il SUV Citroen C3 Aircross è l’ideale per la città, vanta una gamma di motori molto ampia, ci sono le versioni a benzina PureTech e anche i Diesel BlueHDi efficienti e prestazionali, di ultima generazione Euro 6D. Nel dettaglio troviamo le seguenti versioni a listino:

Benzina PureTech 110 S&S con cambio manuale a 6 rapporti, disponibile su tutte le versioni;

Benzina PureTech 130 S&S EAT6, disponibile sulle versioni Shine e Shine Pack;

Diesel BlueHDi 110 S&S con cambio manuale a 6 rapporti, disponibile sulle versioni Feel, Shine, Shine Pack e C-Series;

Diesel BlueHDi 120 S&S EAT6, disponibile sulle versioni Feel, Shine e Shine Pack.

Il nuovo SUV C3 Aircross è già ordinabile in Italia e arriverà nei punti vendita Citroen a partire da giugno 2021.

Il prezzo di listino

Citroen C3 Aircross ha un prezzo di listino che parte da 19.700 euro con il motore benzina PureTech110 S&S e da 22.200 euro con la motorizzazione Diesel BlueHDi 110 S&S.