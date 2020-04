Nuova Citroen C3: l’auto con 97 combinazioni diverse

editato in: da

Nuova Citroen C3, evoluzione della best seller

Citroen vanta un grande punto di forza, quello di accompagnare da sempre le evoluzioni della società e di essere in grado di ispirarsi allo stile di vita delle persone, è una filosofia che sta alla base dei prodotti del brand e che si concretizza infatti nella firma “Insipired by You”.

L’auto di cui parliamo oggi è la mitica C3, vettura di grandioso successo per il marchio, che oggi si rinnova e esprime ancor più il concetto di personalizzazione, che è uno degli elementi di forza di Citroen. La nuova C3 dà il via libera all’espressione della personalità individuale, offrendo ulteriori possibilità di scelta tra differenti elementi di stile, dimostrando il suo carattere fuori dagli schemi. Partiamo con la tinta della carrozzeria, che viene proposta anche con la possibilità di avere il colore del tetto a contrasto, nella stessa tonalità delle decorazioni laterali e degli specchietti retrovisori.

Inoltre si aggiungono i Pack Color, nuovi tocchi di colore che vanno a decorare gli Airbumb laterali e i profili dei fari fendinebbia. La generazione precedente di C3 offriva ben 36 differenti combinazioni esterne, le opzioni di personalizzazione non mancavano di certo. Eppure Citroen ha voluto fare di più e oggi ha potenziato questa possibilità per i suoi clienti regalando agli acquirenti 97 differenti nuove combinazioni eccezionali.

Questo è possibile grazie a 7 nuove tinte per la carrozzeria (i due nuovi colori Elixir Red e Spring Blue in aggiunta a Night Black, Steel Gray, Platinum Grey, Soft Sand e Polar White), 4 Pack Color (il nuovo Emerald Blue affianca Nero, Bianco e Rosso), 4 tinte per il tetto (Emerald Blue in aggiunta a Opal White, Onyx Black e Sport Red) e 3 decorazioni per il tetto, che si estendono sul montante posteriore, grazie ai nuovi temi grafici Red, Techwood ed Emeraude. L’auto monta anche nuovi cerchi, da 16’’ o 17’’, che ne rinforzano il profilo laterale.

Ma le possibilità di personalizzazione non finiscono qui, ogni utente ha la libertà di esprimere il proprio stile anche all’interno della sua nuova Citroen C3. Il design essenziale dell’abitacolo infatti è affiancato da due nuove opzioni. Si può scegliere tra Ambiente Emeraude e Ambiente Techwood, il primo punta al dinamismo, gioca su un elegante contrasto tra colori scuri e tocchi Emeraude. Sedili in tessuto tecnico e plancia in TEP nero, profili della plancia e fasce in tessuto colorato.

L’Ambiente Techwood invece propone dei dettagli sofisticati, con materiali piacevoli al tatto e un ambiente elegante e accogliente. Il pannello della plancia è realizzato con un effetto legno chiaro e si abbina perfettamente al rivestimento chiaro della parte superiore dei sedili. Con Nuova Citroen C3 si può dare libero sfogo alla fantasia.