Nasce la nuova Bmw X7, inedito suv di lusso

editato in: da

Bmw presenta sul mercato una nuova auto, la nuova X7 che vanta un’integrazione di caratteristiche funzionali.

La vettura infatti unisce in un unico mezzo il lusso della Serie 7, la meravigliosa ammiraglia che noi tutti conosciamo, insieme al comfort e all’abitabilità che oggi solo i suv sono in grado di offrire alla clientela, che infatti li ama in maniera profonda. Una fusione che ha portato alla creazione della nuova Bmw X7, pensata per chi vuole una macchina adatta anche a lunghi viaggi in compagnia, presente anche la versione a 7 posti. Le dimensioni del nuovo suv di lusso sono proporzionate e danno garanzia di robustezza.

Il design esterno è molto raffinato e anche l’abitacolo presenta degli elementi di grande eleganza e funzionalità, il tetto sfoggia un’illuminazione a Led suggestiva, con il Dynamic Interior Light e il Welcome Light Carpet, lo Sky Lounge e il clima è suddiviso in zone. La nuova Bmw X7 vanta alte prestazioni anche nell’offroad e dispone di sospensioni attive di serie. Il pacchetto offroad inoltre offre quattro modalità di guida differenti, xRocks, xSnow, xSand e xGrave.

Per quanto riguarda l’aspetto tecnologico, il nuovo suv della Casa ha un Live Cockpit professionale con controller e schermo da 12,3 pollici. Con la frase “Ciao Bmw” si attiva l’assistente intelligente personale all’interno dell’auto, che presenta sistemi di connettività di ultima generazione. La nuova Bmw X7 è nata per gli amanti dei viaggi in compagnia, dispone anche delle prese USB nei sedili posteriori e propone ai clienti dei sistemi di assistenza alla guida innovativi, per un’autonomia di livello 2.

La vettura offra una guida rilassata sia in strade trafficate che non, grazie a sensori, radar e telecamere che servono per il mantenimento della corsia, la frenata automatica d’emergenza e la velocità di crociera. Inoltre controllano il livello di attenzione del conducente al volante, segnalando nel caso quando sia necessario fare una sosta. La nuova Bmw X7 è prodotta negli Stati Uniti ed è appena stata lanciata anche in Europa. Il prezzo parte da 94.900 euro, fino ad arrivare a 119.500 per il top di gamma da 400 Cavalli. Sono previste inoltre differenti novità che vedremo presto presentate dalla Casa.