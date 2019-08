Nuova Bmw X5 xDrive45e, l’ibrida dal piacere di guida supremo

editato in: da

Con il lancio sul mercato della nuova BMW X5 xDrive45e l’efficienza incontra la supremazia e la Casa introduce il sistema plug-in.

Si tratta della seconda generazione di Bmw X5 con trasmissione elettrificata che combina un motore a benzina con la più recente tecnologia Bmw eDrive. La potenza del sistema ora è aumentata a 394 CV, un miglioramento che si sente nella gamma alimentata elettricamente e una significativa riduzione del consumo di carburante e dei livelli di CO2.

L’auto di nuova generazione presenta un’interessante combinazione del piacere di guida esclusivamente elettrico di un modello ibrido plug-in e la versatilità tipica di un veicolo sportivo. È così che la nuova Bmw X5 xDrive45e offre qualità ottimizzate in termini di dinamica di guida ed efficienza. L’autonomia elettrica è compresa tra 67 e 87 km nel nuovo ciclo di test WLTP, il consumo di carburante e le emissioni sono stati quasi dimezzati. La velocità massima durante la guida con sola energia elettrica viene aumentata da 120 a 135 km/h.

A proposito di motori, il sei cilindri in linea da 3.0 litri ha 286 CV di potenza e fa parte dell’attuale famiglia Bmw EfficientDynamics, accoppiato su quest’auto alla quarta generazione della tecnologia Bmw eDrive. Un motore elettrico con una potenza di 113 CV e una batteria agli ioni di litio offrono al sistema ibrido plug-in della Bmw X5 xDrive45e prestazioni uniche e un livello impressionante di efficienza. Le due unità di trasmissione generano insieme una potenza di 394 CV con una coppia massima di 600 Nm. L’accelerazione da 0 a 100 km/h è garantita in 5.6 secondi, 1.2 secondi in meno rispetto al modello precedente, la sua velocità massima è di 235 km/h.

La nuova Bmw X5 xDrive45e è dotata di serie di sospensioni pneumatiche a due assi e ammortizzatori a controllo elettronico. I sistemi di sospensione opzionali disponibili per il modello ibrido plug-in includono lo sterzo attivo integrale. La gamma di funzionalità nel settore della connettività intelligente è ampia e vengono inoltre offerti anche nuovi servizi digitali orientati all’elettromobilità. L’auto offre tutti i più nuovi sistemi di assistenza alla guida e differenti opzioni di alta qualità per migliorare il comfort e il lussuoso ambiente interno. Il rivestimento standard include anche la protezione acustica per i pedoni, un’auto eccezionale che Bmw ha sviluppato con grande cura.