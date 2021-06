BMW svela la nuova i4, piacere di guida senza emissioni

editato in: da

BMW i4, svelata la nuova Gran Coupé della Casa tedesca

BMW svela la nuova i4, la prima auto elettrica del marchio bavarese incentrata sulla dinamica di guida. Il modello combina l’abilità sportiva tipica della Casa tedesca con un design elegante senza rinunciare alla spaziosità e alla praticità, consentendo una grande autonomia nei lunghi viaggi.

La i4 è una Gran Coupé a batteria dall’impostazione sportiva ma in grado di garantire le stesse caratteristiche dei modelli termici. La presentazione avviene nei giorni in cui BMW ha dato il via alla produzione del suo nuovo SUV elettrico iX. Sono due le varianti che verranno immesse sul mercato: i4 M50 e i4 eDrive 40.

La BMW i4 M50 è la prima performance car puramente elettrica della Casa tedesca, con trazione integrale e propulsore da 544 Cv di potenza massima in grado di garantire un’esperienza di guida completamente elettrica ed eccezionalmente sportiva. In accelerazione si passa da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi. L’autonomia è di 510 km nel ciclo WLTP, mentre il consumo di energia elettrica combinato dichiarato è di 24-19 kWh/100 km.

L’altra variante, invece, la BMW i4 eDrive 40 è dotata di trazione posteriore classica: il brand tedesco dichiara un consumo di energia elettrica combinato di 20 – 16 kWh/100 km nel ciclo WLTP e un’autonomia che arriva fino a 590 km. La potenza complessiva è di 340 Cv e la coppia massima è di 430 Nm: l’accelerazione da 0 a 100 km/ avviene in 5,7 secondi.

Per realizzare la i4, BMW ha utilizzato come base un’architettura flessibile, concepita sin dall’inizio per un sistema di propulsione puramente elettrico. La struttura della carrozzeria ha un peso ridotto ma allo stesso tempo risulta estremamente rigida.

Il telaio è stato realizzato con una tecnologia di nuova concezione adattata al concept del veicolo: utilizza un asse anteriore a doppio snodo e uno posteriore a cinque bracci. Grazie alla limitazione dello slittamento delle ruote, integrata nella centralina motore, alla guida si dispone di una trazione e una stabilità direzionale veramente eccezionali, soprattutto durante manovre di guida molto dinamiche.

Le due versioni della nuova BMW i4, la i4 M50 e la i4 eDrive 40 verranno lanciate sul mercato a partire dal mese di novembre 2021: andranno ad arricchire ulteriormente la gamma di modelli elettrici del listino BMW, marchio che punta a raggiungere un global share del 50% in termine di veicoli completamente a zero emissioni nel 2030.