Bmw, si allarga la famiglia Gran Coupé: arriva la nuova Serie 2

Con la nuova Bmw Serie 2 Gran Coupé si allarga la famiglia della gamma Gran Coupé concepita dalla Casa di Monaco di Baviera nel 2012.

Il modello, costruito esclusivamente negli stabilimenti di Lipsia, debutterà il prossimo mese di marzo e andrà a completare la flotta di quattro porte del marchio tedesco, arricchita da un esemplare che presenta linee audaci, sportive e appariscenti.

La nuova Bmw Serie 2 Gran Coupé è caratterizzata da uno stile generale esterno che richiama quello delle sorelle maggiori. Le similitudini riguardano anche diversi aspetti tecnici. Sul modello sono presenti la classica griglia a doppio rene, le porte laterali senza cornice e una linea leggermente allungata, insieme al nuovo design per la parte luci nel posteriore, concepito per allungare e slanciare i gruppi ottici.

I designer del marchio bavarese hanno lavorato molto sugli interni che spiccano per uno stile esclusivo e per la presenza di materiali di alta qualità. A richiesta, inoltre, è disponibile un cockpit completamente digitale, insieme ad uno schermo centrale da 10,25 pollici. A dare un tocco più sportivo alla Gran Coupé ci pensa il tetto panoramico in vetro.

Bmw ha provato la nuova Serie 2 Gran Coupé sulle strade del Portogallo con due diverse motorizzazioni: M235i e 2 litri turbodiesel. M235i è il 4 cilindri più potente mai costruito dalla Casa tedesca, con 306 cavalli di potenza e trazione integrale che consentono al modello di mostrare i muscoli. La variante Diesel, invece, permette di apprezzare le doti da gran turismo dell’auto, pur mantenendo uno stile di guida abbastanza grintoso.

Lato infotainment, su entrambe le versioni, M235i e 200d, è presente il nuovo sistema che consente di collegare gli smartphone, siano essi Apple o Android, senza il bisogno di alcun cavo. Sul fronte dei sistemi di assistenza alla guida, inoltre, c’è da segnalare la funzione di Reverse Assistant, grazie alla quale l’auto riesce a memorizzare gli ultimi cinquanta metri di strada percorsi in avanti, così da avere maggiore facilità quando si tratta di uscire da spazi stretti o parcheggi ciechi in modo autonomo e in retromarcia.

La nuova Bmw Serie 2 Gran Coupé debutterà nel mese di marzo e arriverà nei concessionari italiani a partire dalla prossima primavera. I prezzi di partenza saranno di 32.000 euro per la 218i, 41.500 euro per la 220d e 53.500 euro per la M235i.