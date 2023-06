La nuova Bentley Batur è pronta per la produzione

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Sta per iniziare la creazione dell’ultima gran turismo di Bentley, la Batur carrozzata da Mulliner. La Casa infatti ha appena terminato l’intero programma di sviluppo del veicolo, assicurandosi che soddisfi i più elevati standard di prestazioni e durata.

Ora può iniziare la fase di produzione per i clienti, ogni auto sarà caratterizzata da un livello eccezionale di maestria artigianale e richiederà circa 4 mesi per essere realizzata a mano, con l’ultima vettura che sarà completata alla fine del 2024.

In seguito alla creazione di due veicoli di sviluppo, solo 18 Batur saranno prodotte a mano nelle officine Mulliner. L’auto ha comunque seguito il rigoroso regime di test di Bentley, che include test di durata su piste di manovrabilità, condizioni stradali reali, test ad alta velocità oltre i 200 mph e superfici ruvide.

Lo sviluppo della nuova Batur

Car Zero è il prototipo, realizzato con gli stessi livelli di maestria di ciascuna delle 18 auto che verranno consegnate ai clienti. La sua finitura esterna su misura, Purple Sector, è completata da splitter anteriori, minigonne laterali e diffusore posteriore in una finitura in fibra naturale lucida. La linea del cofano è rifinita in Titanio Satinato, così come i cerchi da 22” che presentano razze in Cristallo Nero Lucido e Satinato.

L’altro prototipo, Car Zero-Zero, è rifinito con l’altrettanto sorprendente finitura Marina Teal. Queste finiture su misura e i nuovi componenti, come i fari a led unici, hanno affrontato una serie di severi test di durata, tra cui un tour europeo di 2.500 km, test ad alta velocità su circuiti chiusi e un’esposizione prolungata agli ambienti più difficili.

La Bentley più potente mai prodotta

Il motore W12 che alimenta la nuova Bentley Batur può far risalire le sue origini alla Continental GT del 2003, che oggi compie 20 anni. Il W12 ha alimentato l’ascesa di Bentley all’apice dei brand automobilistici di lusso. Ha continuato ad evolversi, diventando più potente, raffinato ed efficiente con ogni generazione successiva.

E oggi, mentre la Casa inizia il suo viaggio verso la piena elettrificazione, il W12 di Batur rappresenta una celebrazione di questo straordinario motore e del suo “canto del cigno”, un sound eccezionale. La sua potenza di picco arriva a 750 CV, il che lo rende il motore Bentley più potente mai realizzato.

Le sue prestazioni mozzafiato sono abbinate alle specifiche del telaio Bentley più avanzate di sempre. I punti salienti includono sospensioni pneumatiche regolate dalla velocità, controllo antirollio attivo elettrico, eLSD, quattro ruote sterzanti e torque vectoring.

Realizzate su misura

Le nuove Bentley Batur (qui l’edizione 2022) saranno in tutto 18 e le tecnologie avanzate usate da Mulliner per la realizzazione consentiranno di offrire ai clienti un livello di individualità senza precedenti nell’era moderna. Nuovi materiali sostenibili – come le fibre naturali – e tecnologie come l’Additive Manufactured Gold – offrono ai designer di Mulliner una scelta infinita, dando ai clienti la possibilità di realizzare la loro visione unica della gran turismo dei sogni.

Ogni dettaglio ha dovuto superare il controllo dello sviluppo, comprese le opzioni in oro giallo 18 carati per il quadrante Charisma e il controllo della presa d’aria Organ Stop. Realizzate in oro riciclato stampato in 3D, queste parti sono state sottoposte a test specifici.

La consegna ai clienti

Dopo aver superato ogni prova a pieni voti, la nuova Bentley Batur realizzata da Mulliner è ora pronta per la prossima tappa del suo viaggio. Tutti i 18 esemplari sono già stati prenotati e ogni cliente può ora continuare il processo di co-creazione, guidato dal team di progettazione interno di Mulliner. Ogni auto unica sarà realizzata a mano nei prossimi mesi presso l’officina di Mulliner nello stabilimento a emissioni zero di Bentley a Crewe, in Inghilterra, e ognuna impiegherà circa quattro mesi per essere completata.