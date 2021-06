La nuova Batmobile sarà una Mercedes mai vista prima

editato in: da

La nuova Batmobile sarà una Mercedes

Nel 2022 assisteremo al ritorno di Batman nel film “The Flash” della DC Comics. Il nuovo Bruce Wayne avrà a sua disposizione una concept car mai vista. Ritorno nei panni dell’Uomo Pipistrello anche per Micheal Keaton che reciterà nel film in uscita il prossimo anno.

Michael Keaton ricoprirà i panni del Batman anni ’80 ancora una volta, ma stavolta non come protagonista. Sarà l’attore Ben Affleck a rivestire il ruolo principale, ma Keaton avrà a sua disposizione, e quindi potremo vedere in azione, il prototipo della Casa teutonica rivelato nel 2017: la Vision Mercedes-Maybach 6 Concept Cabriolet.

Le foto che sono trapelate dal set ritraggono la Cattedrale di St.Paul a Londra usata come ambientazione di un tribunale. Proprio davanti l’edificio si vede parcheggiata la Vision Mercedes Maybach 6 con un insolito hard-top nero invece che con la classica capote bianca.

Presentata nel 2017 a Pebble Beach in California, storico ritrovo per gli appassionati di auto classiche prestigiose, la Vision 6 si poneva come scopo quello di mostrare il lusso declinato al futuro. Mercedes Maybach rappresenta un’elegante cabriolet elettrica ad alte prestazioni. Infatti l’imponente showcar nasce come vettura dotata di quattro motori elettrici (uno per ogni ruota) che erogano 550 kW e 750 CV. Nel sottoscocca è posizionato l’accumulatore piatto che garantisce un’autonomia di oltre 500 chilometri secondo il ciclo NEDC. Le prestazioni sono notevoli: va da 0 a 100 km/h in 4 secondi e la velocità massima è limitata a 250 km/h.

Mercedes ha voluto una vettura che reinterpretasse i principi del design classico ispirandosi agli yacht. L’auto infatti, presenta ampi volumi esterni, con il cofano estremamente lungo e delle linee fluide e pulite, risultando affusolata nonostante la lunghezza totale di quasi sei metri. I cerchi in lega leggera hanno dei particolari in oro rosa che riprendono le tonalità dei prototipi Mercedes e montano degli pneumatici da 24 pollici.

Il passaggio da esterno a interno è senza soluzione di continuità. L’abitacolo è pieno di dettagli che ricordano un panfilo di lusso: la pelle nappa bianca cristallo contrasta con il colore scuro degli esterni. Presentata un anno prima in versione coupé, questa volta la variante cabriolet è dotata di una capote in stoffa realizzata con fibre intessute color oro rosato che si abbina all’insieme. Infine per quando riguarda i sistemi di infotainment un grande display si espande per tutta la plancia, il suo scopo è fornire le informazioni di viaggio.

Chissà se Michael Keaton avrà apprezzato più la prima Batmobile acquistabile guidata nel 1989 o questa concept di lusso.