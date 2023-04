La nuova auto sette posti della Casa coreana

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa KIA Kia presenta il nuovo SUV EV9

Ecco a noi la nuova Kia Ev9, la Casa alza il sipario e ci presenta la sua più recente creatura: un imponente e avveniristico SUV 100% elettrico, pensato per la mobilità di oggi e di domani. L’auto offre tre file di sedili dallo stile distintivo e un aspetto unico, dall’eleganza sofisticata, che vediamo in ogni dettaglio – sia esterno che interno.

La nuova Kia EV9 – grazie ai contenuti tecnologici avanzati e a una forte identità stilistica – rappresenta una tappa fondamentale nell’evoluzione del marchio in sustainable mobility solutions provider.

Un SUV di generose dimensioni, che mostra la sua presenza su strada fortemente distintiva, risultato della combinazione di elementi diversi, ispirati alla natura e alla modernità, inseriti con grande maestria dal team di Kia, secondo i principi della filosofia del brand “Opposites United”. I designer sono riusciti a coniare un’identità stilistica inedita, fortemente identitaria, caratterizzata da linee nette e forme scultoree: quello che hanno ottenuto è un SUV dall’appeal contemporaneo e rassicurante, ma al tempo stesso avveniristico.

Nuova era per il design dei SUV elettrici

I designer della Casa, guidati dalla filosofia “Opposites United” del brand, affrontano ogni nuovo progetto con l’obiettivo di elaborare veicoli dall’appeal estetico senza precedenti. In particolare, il pilastro della filosofia di Kia “Bold for Nature”, che rende omaggio alla perfezione e alla semplicità della natura, ha avuto un ruolo molto importante e decisivo nella definizione delle forme di EV9.

Il risultato è un veicolo che mette in mostra grande potenza ed elevata capacità in ogni condizione, supportata dagli alti valori dei veicoli elettrici; si tratta di un modello destinato a tracciare un nuovo percorso per il futuro design dei SUV a trazione 100% elettrica.

Alla vista anteriore, la nuova Kia EV9 è caratterizzata da linee e superfici semplici e nette, che infondono sicurezza, razionalità e serenità. Il look futuristico è enfatizzato dalla “Digital Pattern Lighting Grille” e dal design innovativo dei fari dallo sviluppo verticale, per un’evoluzione della caratteristica “Tiger Face” in chiave avveniristica. La Digital Tiger Face si distingue per due gruppi di fari compatti a forma di cubo, posti di fianco a ciascun proiettore.

I fari verticali inediti e moderni e le rastremate luci di marcia diurna, che si allungano fin sopra i parafanghi anteriori, sottolineano la presenza su strada del SUV, non facendo passare inosservato questo modello – così imponente – aumentando anzi la sicurezza. L’innovativa tecnologia LED “Star Map” di EV9 apre a una nuova esperienza visiva e offre un sofisticato sistema d’illuminazione dinamica sequenziale che contraddistinguerà il “Digital Tiger Face” di tutti i futuri modelli EV del brand.

La vista laterale sottolinea un profilo ispirato a forme proprie dei poligoni ed esprime un’indiscutibile e decisa identità da SUV con un’eccezionale efficienza aerodinamica. Le strutture triangolari dei parafanghi e i passaruota dal disegno geometrico pronunciati si combinano con il corpo della fusoliera, fondendosi in maniera perfetta con gli elementi poligonali, e quel che ne risulta è una struttura unica. Le maniglie delle portiere a filo carrozzeria e la linea del tetto posteriore slanciata contribuiscono a una sensazione di dinamicità improntata alla massima efficienza.

Nella parte posteriore dell’auto vediamo un design caratterizzato da un gioco di rimandi con il frontale, con le originali e distintive firme luminose sottili che esaltano la statura forte e sicura di EV9 e assicurano quella forte identità, immediatamente riconoscibile, di SUV che proietta nel futuro.

Il design degli interni

Il nuovo SUV EV9 mostra all’interno una nuova concezione dello spazio, per un comfort di alto livello e una experience unica per i passeggeri.

Il pilastro “Technology for Life” della filosofia di Kia “Opposites United” suggerisce di usare solo le tecnologie e le innovazioni che promuovono interazioni positive e intuitive tra uomo e macchina. Principi che giovano un ruolo determinante nell’elaborazione dello spazio interno dell’auto, e che hanno dato la possibilità ai designer della Casa di dare priorità all’abitabilità, al comfort e alla tecnologia utile e fruibile per tutti i passeggeri.

Basato sulla Electric Global Modular Platform (E-GMP) di Kia, il passo lungo con una linea di cintura contenuta e il pavimento piatto hanno consentito di ottenere uno spazio generoso per dare la possibilità a tutti gli occupanti di connettersi e rilassarsi con un comfort da luxury lounge in tutte e tre le file di sedili.

Il SUV – anticipato la scorsa estate – viene offerto nelle configurazioni a sei e sette posti: per realizzarlo Kia – durante le fasi di sviluppo – ha raccolto il feedback delle famiglie e degli utenti per inserire le migliori configurazioni e caratteristiche dei sedili affinché EV9 potesse offrire ai suoi utenti spazio, comfort e tecnologia indistintamente a tutti gli occupanti.

I passeggeri della prima e della seconda fila di sedili possono reclinare contemporaneamente i propri schienali per rilassarsi e riposare mentre la vettura è in carica. I sedili della seconda fila possono essere anche ruotati di 180 gradi, e in questo modo gli occupanti possono anche interagire con i passeggeri della terza fila. I sedili della terza fila sono dotati di porta bicchieri e prese di ricarica per i device mobili.

Nel complesso l’abitacolo è molto spazioso e luminoso, si mostra con un design elegante, ergonomico e funzionale, una qualità di livello premium. Il quadro strumenti floating panoramico si estende dal volante al centro del veicolo. L’esperienza digitale è migliorata, grazie ai due touch screen da 12,3 pollici e un display a segmenti da 5 pollici.

Il team ha posto grande attenzione alla funzionalità del veicolo, con numerosi vani portaoggetti, tra cui uno molto capiente, che sono stati inseriti nella consolle centrale. La progettazione di ogni singolo dettaglio della plancia – così dettagliata – infonde una nota di eleganza sofisticata all’intero abitacolo.

Soluzioni per una mobilità a zero emissioni

La progettazione sulla piattaforma E-GMP, dedicata esclusivamente ai veicoli a trazione 100% elettrica, e l’adozione di pacchi batterie di quarta generazione hanno consentito alla nuova Kia EV9 di offrire un’ampia scelta di propulsori elettrici. La batteria da 99,8 kWh viene montata sia sulla versione RWD che sulla versione a trazione integrale All Wheel Drive (AWD). La versione RWD utilizza un motore elettrico da 150 kW/350 Nm che, secondo i dati preliminari, fa scattare EV9 da 0 a 100 km/h in 9,4 secondi.

La versione a quattro ruote motrici, AWD, si distingue per la presenza di due motori elettrici che erogano una potenza di 283 kW e una coppia di 600 Nm. Questo abbinamento si traduce in prestazioni di notevole livello, consentendo a EV9 AWD di passare da 0 a 100 km/h in soli 6,0 secondi. Con il Boost di potenza la coppia tocca i 700 Nm e il tempo per accelerare da 0 a 100 km/h scende a soli 5,3 secondi.

Quando arriverà sul mercato

Kia sta per avviare a livello globale la campagna di lancio di EV9 con lo slogan: “Ridisegna il modo in cui ci muoviamo”. Questo slogan vuole sintetizzare l’impegno della Casa per l’innovazione e la visione del brand riguardo a un futuro più sostenibile, efficiente e conveniente.

Il nuovo SUV elettrico della Casa fa il suo debutto al Seoul Mobility Show 2023, per essere presentato poi al New York International Auto Show.