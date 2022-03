La nuova auto elettrica con il drone incorporato

Il marchio di auto elettriche ad alte prestazioni Polestar, che già conosciamo, ha presentato una nuova concept car che ridefinisce le roadster sportive per l’era futura della mobilità elettrica. Si chiama Polestar O2, è una decappottabile hardtop e rappresenta la visione della Casa in ambito di prestazioni elettriche a cielo aperto e un’esperienza di guida emozionante, con tutti i vantaggi della mobilità a zero emissioni.

Thomas Ingenlath, CEO di Polestar, commenta: “Polestar O2 è l’auto eroica per il nostro marchio. Apre la porta segreta sul potenziale del futuro della Casa. Questo è un assaggio di ciò che possiamo progettare e realizzare con il talento e la tecnologia che abbiamo internamente. Sembra incredibile: poter abbassare il tetto e non sentire il rumore del motore promette una sensazione eccezionale”.

Una nuova era per le aut sportive

Maximilian Missoni, Head of Design di Polestar (divisione sportiva della Casa automobilistica Volvo), afferma: “Polestar O2 è la nostra visione di una nuova era per le auto sportive. Unendo la gioia della guida open top con la purezza della mobilità elettrica, si sblocca un nuovo mix di emozioni da vivere in un’auto”.

L’esperienza di guida a bordo della concpet O2 è progettata per essere vivace, leggera e sicura. Prevedibilità e giocosità sono fondamentali per una guida eccitante e vivace. Il controllo del corpo, l’elevata rigidità e la dinamica intuitiva sono vantaggi intrinseci della piattaforma in alluminio su misura, adattata dalla Polestar 5, sviluppata internamente dal team di ricerca e sviluppo della Casa, nel Regno Unito. L’elevata qualità e la rigidità della piattaforma sono orientate verso una maggiore risposta dinamica.

Il design dell’auto

L’aspetto della Polestar O2 è chiaramente correlato alla concept car Polestar Precept, nonostante il suo aspetto distintivo, che mostra come il linguaggio di design in evoluzione del brand possa essere adattato a diversi stili di carrozzeria. Il corpo basso e largo con un assetto deciso, un design compatto dell’abitacolo 2+2, sbalzi minimi e un passo lungo, incarnano le proporzioni di un’auto sportiva classica, con una gran sensazione di vettura moderna ed elettrica.

La sostenibilità

Polestar O2 (il brand mira ad essere una grande rivale di Tesla, da anni) ovviamente mostra i progressi del marchio nella sostenibilità e nella tecnologia. Per gli interni è stato ampiamente usato un nuovo monomateriale termoplastico, utilizzato come base per produrre diversi componenti. Parliamo del poliestere riciclato, usato per tutti gli elementi morbidi dell’abitacolo. Ciò semplifica il riciclaggio ed è un passo significativo verso una maggiore circolarità, riducendo al contempo peso e sprechi.

Il drone di Polestar O2

La nuova concept elettrica è dotata di un drone cinematografico autonomo integrato, posizionato dietro i sedili posteriori. Sviluppato in collaborazione con il marchio di elettronica Aerofugia Hoco Flow, può essere utilizzato mentre l’auto è in movimento, per registrare i viaggi, creando speciali sequenze di immagini e video.

Gli ingegneri di Polestar hanno sviluppato un profilo aerodinamico specializzato che si solleva dietro i sedili posteriori per creare un’area “calma” di pressione negativa che consente al drone di decollare quando l’auto è in movimento. Il drone funziona in modo autonomo, seguendo l’auto a velocità fino a 90 km/h; dopo le riprese, può tornare autonomamente all’auto. I videoclip possono essere modificati e condivisi direttamente dal display centrale da 15 pollici quando la vettura è parcheggiata.

Maximilian Missoni spiega: “L’integrazione di un drone cinematografico autonomo è stato qualcosa che ci ha permesso di spingerci oltre i confini sul fronte dell’innovazione”. Polestar ha grandi ambizioni per il futuro (sfida Tesla), prevede di lanciare tre nuove auto nei prossimi tre anni, a partire dal 2022.