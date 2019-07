Nuova Audi SQ7 impressiona con il suo potente diesel

editato in: da

Nuova Audi SQ7 TDI, prestazioni e versatilità da primato

Audi SQ7 è il nuovo suv della Casa, che vede un nuovo aspetto più sportivo ed interni rivisitati e esclusivi.

Il grande suv a sette posti di Audi si aggiorna quindi e viene proposto sul mercato nell’allestimento sportivo S e con il nuovo motore 4.0 V8 TDI, lo stesso che vediamo sul Q8. Audi SQ7 TDI restyling offre prestazioni di alto livello grazie al doppio turbo e al compressore elettrico. L’auto monta di serie il sistema multimediale MMI Plus con connessione LTE e Amazon Alexa.

Il reparto sportivo della Casa di Ingolstadt ha realizzato l’allestimento S del il Q7, aggiungendo lo stesso motore testato in passato su altri modelli del Gruppo. Lo abbiamo già visto infatti sulla sorella maggiore SQ8 ma anche su Porsche Cayenne e Panamera e su Volkswagen Touareg. Su Audi SQ7 però vediamo il propulsore nella sua ultima evoluzione, con un compressore azionato elettricamente dall’impianto elettrico a 48 Volt, che si affianca nell’utilizzo ai due turbo e al sistema mild-hybrid. L’auto sprigiona così una potenza di 435 cavalli e 900 Nm di coppia massima.

Il V8 inserito sulla nuova versione del grande suv dei Quattro Anelli oggi gode del primato europeo per essere il diesel più potente sul mercato automobilistico. L’auto monta di serie cerchi in lega da 20’’, freni a disco adatti a frenare il gran peso e a richiesta è disponibile anche l’impianto frenante carboceramico.

Per quanto riguarda gli interni il restyling dell’auto ha portato dei dettagli unici, tecnologia avanzata e rivestimenti pregiati. Di serie sono disponibili gli elementi tipici della Casa, come il virtual cockpit e navigatore Google Earth, oltre ad Amazon Alexa e sistema MMI Plus con connettività LTE Advanced. Per un maggior comfort interno possono essere richieste le luci ambiente in grado di riprodurre 30 colori diversi sulle superfici dell’abitacolo e i sedili sportivi S Plus in pelle Valcona.

Nuovi fari Matrix Led con frecce dinamiche aumentano la sicurezza dell’auto nella guida notturna, a richiesta come optional sono disponibili anche l’impianto Matrix Led HD con abbaglianti Laser. A partire dal terzo trimestre di quest’anno la nuova Audi SQ7 sarà in vendita sul mercato, il restyling super sportivo e potente del grande suv della Casa.