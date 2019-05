Audi RS5 Sportback, novità assoluta da 450 Cv

editato in: da

Arriva in Italia la nuova Audi RS5 Sportback in una versione inedita da 450 Cv.

Al via la prevendita per il mercato italiano della nuova Audi RS5 Sportback, coupé a cinque porte con 450 Cv di potenza. Si tratta di una novità assoluta per Audi che non aveva ancora mai proposto la RS5 con la carrozzeria Sportback.

La nuova RS5 Sportback riesce a portare su strada la gamma ad alte prestazioni di Audi, con un motore power dome e una linea di spalla resa ancora più vigorosa dai blister quattro che accentuano in nuovi passaruota, allargati fino a 15 mm.

Il motore è un V6 turbo 2.9 TFSI che eroga 450 Cv con 600 Nm di coppia massima in un ampio range compreso tra 1900 e 5000 giri. Le prestazioni sono elevate: il nuovo coupé della Casa tedesca può accelerare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi netti ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 250 km/h. Scegliendo il pacchetto Dynamic, i numeri salgono ulteriormente e la velocità massima raggiungibile è addirittura di 280 km/h.

I consumi nel ciclo combinato sono di 9,3-9,6 litri ogni 100 chilometri e le emissioni di CO2 arrivano a 212-217 grammi al chilometro. I turbocompessori sono posizionati all’interno delle bancate disposte a V di 90 gradi, come succede a tutti i nuovi motori V6 e V8 di Audi. Grazie a questa configurazione, la motorizzazione del modello gode di una struttura compatta con brevi percorsi dei gas combusti e perdite minime di flusso.

A trasferire la potenza è la trazione integrale permanente Quattro con differenziale centrale autobloccante e cambio Tiptronic a otto rapporti. L’assetto sportivo RS è di serie, ma Audi offre diversi pacchetti personalizzabili, come il Dynamic che abbina all’incremento di velocità massima, anche lo sterzo dinamico con taratura RS, il differenziale posteriore sportivo e i proiettori a Led Audi matrix.

La Dynamic Plus, invece, offre freni carboceramici e un impianto di scarico sportivo. Inoltre,il sistema Audi Drive Select permette al conducente di vivere la propria esperienza di guida in maniera ancora più personalizzabile, grazie a diverse opzioni per il set-up auto. La nuova Audi RS5 Sportback, pronta per le prevendite in Italia, viene proposta con un prezzo di listino che parte da 92.950 euro.