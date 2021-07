Nuova Audi RS 3: la più sportiva di sempre

editato in: da

Audi presenta la nuova RS 3, la più sportiva di sempre: la terza generazione, declinata nelle versioni Sportback e Sedan, offre prestazioni di riferimento per la categoria, grazie all’iconico motore 4 cilindri 2.5 TFSI dal sound unico e inconfondibile.

La gamma di modelli presenti sul listino Audi si arricchisce delle nuove berline compatte della Casa tedesca: Audi RS 3 Sportback e Audi RS 3 Sedan. Il design è ancora più grintoso rispetto alla generazione precedente: nella sezione anteriore troviamo il paraurti sportivo RS, il single frame con una griglia a nido d’ape e le prese d’aria che conferiscono maggiore sportività sia alla variante Sportback che a quella Sedan.

La Casa di Ingolstadt che ha recentemente confermato lo stop ai motori diesel e benzina a partire dal 2023, ha ampliato la gamma di colori della RS 3 con tinte specifiche Verde Kyalami e Grigio Kemora. Per la prima volta, inoltre, la RS 3 Sedan può essere dotata del tetto a contrato in nero brillante a richiesta.

Gli interni rispecchiano tutta la sportività del modello del brand tedesco, con una dotazione di serie che include l’Audi virtual cockpit plus da 12,3 pollici unito a un apposito indicatore che suggerisce al guidatore il passaggio alla marcia superiore quando si trova in prossimità dell’intervento del limitatore.

La plancia in fibra di carbonio e i sedili anteriori sportivi RS con poggiatesta integrati, punzonatura RS e cuciture a contrasto in antracite esaltano ulteriormente l’atmosfera racing del modello. Il volante sportivo RS è rivestito in pelle e caratterizzato dalla parte inferiore della corona appiattita.

Sotto il cofano della nuova Audi RS 3, declinata nelle varianti Sportback e Sedan, pulsa un propulsore 5 cilindri 2.5 TFSI con una potenza massima di 400 CV e una coppia di 500 Nm. Il motore consente alla berlina compatta del brand teutonico di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi.

Audi RS 3 Sportback e Sedan, svelate a poche settimane di distanza dalla presentazione della Color Edition per la R8 LMS GT2, raggiungono la velocità massima autolimitata di 250 km/h, elevabile a richiesta a 280 km/h oppure fino a 290 km/h optando per il pacchetto Dynamic RS e i freni carboceramici. L’arrivo delle nuove Audi RS 3 Sportback e RS 3 Sedan nelle concessionarie italiane è previsto nel corso del quarto trimestre del 2021.