Arriva in Italia la nuova Audi R8, sportività e performance ad alti livelli

La nuova Audi R8 V10 Quattro, nelle versioni Coupé e Spyder, arriva finalmente in Italia.

Partono le prevendite delle nuove R8 per il mercato italiano. Si tratta di due modelli che rappresentano al meglio l’anima sportiva della Casa di Ingolstadt, dotati della versione ancora più evoluta del motore V10 5.2 FSI aspirato che migliora ulteriormente le prestazioni su strada.

Numeri spaventosi per la nuova Audi R8, capace di scattare da 0 a 100 lm/h in appena 3,4 secondi nella sua versione Coupé e in 3,5 secondi nella “sorella” Spyder. La prima raggiunge una velocità massima di 324 km/h, mentre la seconda arriva a 322. Il motore V10 5.2 FSI delle Audi R8 V10 performance Quattro, prodotto nello stabilimento di Gyr, in Ungheria, eroga 620 cavalli di potenza e una coppia di 580 nm. Tutto questo è reso possibile dall’ottimizzazione del sistema di distribuzione e dalle nuove valvole in titanio.

Il motore è estremamente compatto e un radiatore separato riesce a mantenere costantemente sotto controllo la temperatura dell’olio. Sulle R8 Coupé e Spider, il Marchio di Ingolstadt ha deciso di utilizzare una lubrificazione a carter secco con pompe a portata variabile, una caratteristica che deriva dal mondo delle competizioni. Il filtro antiparticolato che lavora in abbinamento alla trazione integrale permanente con differenziale meccanico autobloccante al retrotreno e alla trasmissione a doppia frizione S Tronic a 7 rapporti, fa da corredo al propulsore della sportiva tedesca in arrivo in Italia. Le prestazioni di alto livello non vanno ad infierire sulle emissioni di CO2, limitate a 296 e 301 grammi al chilometro.

Le velocità raggiunte dai due modelli rappresentano un grande motivo d’orgoglio per Audi: “Nessun’altra vettura di serie è così simile ad un’auto da corsa quanto R8” ha dichiarato il responsabile dello sviluppo tecnico di Audi Sport GmbH Oliver Hoffmann, sottolineando l’anima estremamente sportiva dei due modelli pronti per l’arrivo in Italia. Audi ha utilizzato l’ultima evoluzione delle sospensioni in dote alla R8 Coupé e alla R8 Spider, garantendo ai due modelli stabilità e precisione. Le prevendite delle due R8 V10 Quattro per il mercato italiano hanno già preso il via. Audi ha fissato a 179.800 euro il prezzo di listino per la versione Coupé e a 193.100 euro per quella Spyder.