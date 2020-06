Audi A3, efficienza e prestazioni col nuovo motore tre cilindri

editato in: da

Audi A3: arriva la quarta generazione

Audi ha da pochi giorni annunciato di aver ampliato l’offerta della suo nuovo modello A3. La Nuova Audi è stata lanciata sul mercato in occasione del “non” salone di Ginevra 2020, cancellato a causa dell’emergenza Covid-19.

Al momento sono state presentate soltanto le versioni classiche, diesel e benzina, che in alcuni casi vedono anche l’arrivo dei sistemi mild hybrid. Sia per quanto concerne la versione Sportback che quella Sedan potranno usufruire di un nuovo entry level 30 TFSI, dotato di un propulsore tre cilindri 1.0 TFSI turbo a iniezione diretta benzina da 110 CV e 200 Nm di coppia e percorrenze sino a 19 km/l nel ciclo combinato WLTP.

La nuova Audi A3 Sportback 30 TFSI ha la capacità di raggiungere i 100 km/h in 10,6 secondi e registra una velocità massima di 204 km/h. Percorre inoltre 18,5 km/litro ed emette 123 g/km di C02. Invece, la nuova A3 Sedan 30 TFSI riesce a raggiungere 210 km/h di velocità massima, 19 km/litro di consumo di carburante e 120 g/km di emissioni di C02. Il listino di Audi A3 Sedan presenta anche la versione 2.0 (30) TDI da 116 CV con consumi più contenuti in gamma, infatti, percorre oltre 24 km/L nel ciclo combinato WLTP. Entrambe le varianti si presentano con una meccanica raffinata, caratterizzata da un motore di dimensioni molto contenute e da un peso ridotto di 88 kg.

Le entry level vantano le caratteristiche distintive della quarta generazione della berlina. Notiamo immediatamente una marcata digitalizzazione dell’abitacolo, dove spiccano i comandi touch, la piattaforma d’infotainment MIB 3 e il comando vocale intelligente. Al sistema MMI, che replica l’intuitività degli smartphone anche nell’abitacolo dell’auto, si affianca la strumentazione digitale: il display da 10,25″, di serie, permette all’utente di selezionare le informazioni mediante il volante multifunzione.

In abbinamento al sistema di navigazione MMI plus con MMI touch, sono previste funzioni di pregio come ad esempio l’assistente al percorso che segue i principi del machine learning e i servizi Audi connect. L’Audi virtual cockpit da 10,25”, abbinato al sistema MMI plus, consente la rappresentazione della mappa di navigazione in formato ampliato. Per tutti i clienti che opteranno per il pacchetto Audi connect navigation & infotainment plus, il comando vocale risponde alle domande sia in base alle informazioni presenti a bordo, ma anche grazie alle conoscenze nel cloud.

Il listino prezzi della versione Sedan parte da 31.400 euro (1.5 TFSI 150 CV), mentre la versione 2.0 (35) TDI S tronic 150 CV è acquistabile a partire da 36.500 euro. Nella versione Sportback, come avevamo già visto nella presentazione a marzo, il listino parte da 30.010 euro (30 TDI 116 CV) e Il top di gamma è rappresentato dalla versione 35 TDI S Tronic che costa 40.900 euro.