La nuova sportiva estrema limitata è già sold out

Aston Martin svela al mondo intero la nuova V12 Vantage. Per oltre quindici anni V12 ha rappresentato in maniera audace la passione per le prestazioni del brand inglese, segnando una ideale impronta generazionale che ha fatto la storia del marchio.

Seguendo l’esempio di quanto fatto in passato, Aston Martin ha realizzato il suo modello più veloce e dinamico di sempre: la nuovissima V12 Vantage in edizione limitata a soli 333 esemplari. La nuova sportiva celebra la fine di un’era epica in termini di stile e velocità. L’ultima creazione della Casa britannica incarna la massima espressione di prestazioni estreme, regalando al guidatore emozioni uniche, grazie all’incredibile capacità di combinare una velocità vertiginosa in rettilineo a una grande maneggevolezza della vettura.

Svelata la nuova Aston Martin V12 Vantage

Appena è stato annunciato il progetto durante lo scorso dicembre, a qualche mese di distanza dall’uscita della concept car Valhalla da quasi 1.00 cavalli, Aston Martin ha dovuto fare i conti con una domanda senza precedenti. La forte richiesta spiega alla perfezione le grandi aspettative che si erano create attorno alla creatura dell’azienda di Gaydon e la sua straordinaria capacità di attirare l’attenzione con un marchio, il V12, diventato ormai una vera e propria garanzia per gli amanti del lusso unito alle prestazioni.

Per capire a fondo il significato della V12 per Aston Martin che sul green di Pebble Beach aveva presentato la sua hypercar spider da Formula 1, basta leggere le parole dell’Amministratore delegato del brand, Tobias Moers: “Ogni grande marchio di auto sportive ha un’auto eroica. Per l’Aston Martin in anni più recenti quell’auto è stata la V12 Vantage – ha dichiarato Moers – Fin dal momento in cui il primo V12 Vantage RS Concept è stato presentato nel 2007, i nostri clienti e fan di tutto il mondo si sono innamorati dell’idea di inserire il nostro motore più grande nel nostro modello più piccolo e sportivo.

La ricetta – ha dichiarato l’Ad di Aston Martin – è stata affinata negli anni con grande successo, ma l’essenza è rimasta la stessa. Adesso è arrivato il momento di concludere questa epoca in perfetta sintonia con l’esempio più spettacolare di sempre: la V12 Vantage più veloce, più potente e più dinamicamente capace di sempre”.

L’Aston Martin V12 Vantage è già sold out

Come spiegato da Moers, la nuova Vantage è la più veloce e potente mai costruita da Aston Martin. Questa vettura sviluppa 700 Cv di potenza a 6.500 giri/min e 753 Nm di coppia con soli 1.800-6.000 giri/min. Il motore V12 da 5,2 litri offre una combinazione di forza a gamma medio-bassa e potenza fulminea.

Rispetto al modello con motore V8, la nuova Vantage ha un rapporto peso-potenza di 390 Cv a tonnellata, ovvero oltre il 20% in più. Il tutto è stato possibile grazie a diverse misure di contenimento come il paraurti anteriore, il cofano a conchiglia, le alettature laterali in fibra di carbonio e lo speciale impianto di scarico a doppia uscita montato centralmente.

Concepita per una produzione limitata a soli 333 esemplari, la V12 Vantage rappresenta un gioiello all’interno dei modelli del listino Aston Martin. Tutti gli esemplari sono stati venduti prima del lancio: le consegne sono programmate per il secondo trimestre del 2022.