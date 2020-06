La nuova ammiraglia a zero emissioni per viaggi esclusivi

editato in: da

L’ammiraglia della Casa tedesca diventa completamente elettrica, stiamo parlando di Opel Zafira Life, che mostra come continua l’elettrificazione della gamma per il brand e lancia sul mercato il modello di punta per le auto multiposto nella variante a zero emissioni.

Opel Zafira Life, presentata di recente anche nella sua versione speciale e inedita ispirata all’A-Team, offre tutti i vantaggi della “Lounge su Ruote” del marchio, è divertente da guidare, fino a nove posti e disponibile in tre lunghezze. Con 136 CV di potenza e 260 Nm di coppia massima dal sistema di propulsione elettrica, offre prestazioni più elevate rispetto alla maggior parte dei veicoli elettrici multiuso (MPV). La velocità massima controllata elettronicamente è di 130 km/h e permette la guida in autostrada risparmiando l’autonomia elettrica. Sono disponibili due dimensioni di batterie agli ioni di litio, con 75kWh2 e un’autonomia fino a 330 km oppure con 50kWh e autonomia fino a 230 km.

Le batterie sono sotto il vano di carico, dove non compromettono la capacità del bagagliaio. L’efficienza dell’auto aumenta grazie al sofisticato sistema di frenata rigenerativa, che recupera l’energia prodotta in frenata o in fase di decelerazione. Per quanto riguarda la ricarica, ad una stazione di 100 kW di potenza in corrente continua (CC), alla batteria da 50kWh bastano 30 minuti per raggiungere l’80% della carica, ne servono circa 45 per la batteria da 75kWh.

Opel offrirà Zafira-e Life in tre lunghezze, ognuna su misura per le esigenze del cliente. La variante “Small” compete con le monovolume compatte sul mercato, ma offre molto più spazio e può trasportare fino a nove passeggeri. Opel Zafira-e Life “Medium” è di 35 cm più lunga, i passeggeri posteriori hanno più spazio per le gambe. Rispetto alla concorrenza, l’auto è dotata anche di un portellone posteriore più grande e un accesso più agevole. Con una capacità di carico di circa 4.500 litri, Opel Zafira-e Life “Large” è un rivale per monovolume ancora più grandi.

Negli interni vediamo sedili in pelle, sono disponibili configurazioni con cinque, sei, sette o otto sedili. Per le versioni a passo lungo Opel offre il lussuoso rivestimento “Lounge”, sedili con massaggio e riscaldamento elettrico nella parte anteriore, quattro poltrone mobili in pelle dietro.

Il lancio della quarta generazione di Opel Zafira Life lo abbiamo visto lo scorso anno, oggi, nella nuova versione completamente elettrica è dotata di numerosi sistemi di assistenza alla guida. L’area davanti del veicolo è monitorata da una telecamera e un radar, il sistema riconosce i pedoni che attraversano la strada e è in grado di avviare la frenata di emergenza. Il Cruise Control semi-adattivo regola la velocità in base a quella del veicolo che precede. Il display head-up a colori è unico in questo segmento, mostra la velocità, la distanza dal veicolo precedente e la navigazione.

L’ampio touchscreen è dotato di infotainment Multimedia e Multimedia Navi. Entrambi i sistemi dispongono dell’integrazione del telefono tramite Apple CarPlay e Android Auto. Nuova Opel Zafira-e Life a zero emissioni rappresenta un’offerta molto allettante sia per i privati ​​attenti all’ambiente che per gli utenti aziendali esigenti. Durante l’estate apriranno le prenotazioni, nel corso dell’anno le prime consegne.