Nuova Alfa Romeo Giulietta: il rendering che immagina come sarà

Alfa Romeo Giulietta: come sarà in futuro

Alfa Romeo Giulietta è una delle auto di maggiore successo della Casa di Arese, oggi vediamo una proposta unica.

È quella fatta da LP Design che ha immaginato come potrebbe essere la nuova versione della macchina e ha postato le prime immagini su Facebook, in cui si vede innanzitutto un frontale completamente rivisitato, con gruppi ottici molto sottili e con un design più tagliente di quello che siamo abituati a vedere. La speranza di tutti gli appassionati del brand è che nasca a breve una nuova generazione di Alfa Romeo Giulietta e che porti grandi novità.

La piccola del marchio di Arese necessita di un grande percorso evolutivo nello stile, che possa portare finalmente una ventata di novità e freschezza sia dal punto di vista dell’estetica che da quello concettuale. La stessa piccola rivoluzione che la Casa ha fatto anche precedentemente con le altre vetture tanto amate, Giulia e Stelvio, oltre che presentando all’ultimo Salone di Ginevra lo scorso mese di marzo la nuova concept car Alfa Romeo Tonale, già molto amata e pluripremiata per il suo design.

LP Design ha realizzato questo rendering originale per provare a immaginare come potrebbe essere realmente una nuova versione di Giulietta, una reinterpretazione originale che porta un grande carattere sportivo e che vede uno stile del tutto rinnovato, la scelta di aggiungere infatti differenti elementi che distanziano il design del rendering da quello del modello attuale.

La nuova riproduzione grafica di Alfa Romeo Giulietta realizzata da LP Design propone una vettura in dimensioni compatte e proporzioni raccolte, con un frontale completamente rinnovato. Vediamo il tradizionale trilobo del brand, che non poteva ovviamente mancare, ma un aspetto diverso per il muso, con tratti più netti e taglienti. I fari anteriori sono affilati e sottili, su un paraurti bombato con un piccolo incavo centrale, al di sotto del quale appare la griglia col trilobo centrale.

La nuova Alfa Romeo Giulietta immaginata a disegnata in questo rendering da LP Design ha quindi una configurazione frontale con un aspetto più aggressivo, cattivo e grintoso. Non ci resta che attendere ora che i designer della Casa di Arese prendano in mano l’idea di creare una nuova versione dell’auto e chissà mai che in alcuni elementi possa somigliare a questa.