Nuova 750S: la McLaren di serie più leggera e potente

Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Fonte: Ufficio Stampa McLaren McLaren presenta la nuova 750S, la supercar di serie più leggera e potente della Casa

La nuova 750S è la McLaren di serie più leggera di sempre: con un impressionante rapporto peso/potenza di 587 CV per tonnellata, la nuova creatura della Casa inglese è l’esaltazione finale della filosofia “form follows function”, che mette al centro prestazioni ed esperienza di guida.

Progettata sulla traccia della celebrata McLaren 720S, la nuova supercar per i puristi è ancora più potente, emozionante e coinvolgente: circa il 30% dei componenti sono stati progettati da zero o modificati per portare le eccezionali caratteristiche della 720S a nuovi livelli.

Nuova 750S, la McLaren di serie più leggera di sempre

La nuova McLaren 750S combina i progressi in termini di risparmio di peso, prestazioni e aerodinamica per portare l’esperienza di guida a nuovi livelli di riferimento. Equipaggiata con un propulsore V8 a trazione posteriore, la nuova 750S affina ulteriormente la filosofia di design McLaren secondo cui “la forma segue la funzione”, esaltando le caratteristiche che hanno reso la 720S, eletta Supercar più Bella del 2017, un’auto di riferimento per un’intera generazione di piloti.

Nella sua configurazione più leggera, che prevede diverse opzioni in fibra di carbonio, la nuova coupé risparmia ben 30 chili rispetto alla 720S: con un peso di appena 1.277 kg, la 750S è più leggera di 193 kg rispetto alle concorrenti dirette. L’impressionante rapporto peso potenza dell’ultima supercar McLaren è di 587 CV per tonnellata.

Rispetto alla 720S, i sedili da corsa rivestiti in fibra da carbonio permettono di risparmiare 17,5 kg, mentre i nuovi cerchi ultraleggeri a 10 razze permettono una riduzione di peso di 13,8 kg; anche il display, il parabrezza e il nuovo design di molle e sospensioni contribuiscono ad alleggerire la supercar, con un ulteriore risparmio di peso che sfiora i 6 chili.

La 750S Spider è stata progettata con la stessa attenzione: grazie alla robustezza della monoscocca in fibra di carbonio, la nuova spider McLaren può fare a meno di rinforzi aggiuntivi. Il risultato è un peso a secco di 1.326 kg, con un impressionante rapporto peso potenza di 566 CV per tonnellata.

Fonte: Ufficio Stampa McLaren

Prestazioni eccezionali e pura connessione emotiva

Dopo Artura, la prima ibrida di serie ad alte prestazioni di McLaren, la Casa inglese torna all’alimentazione tradizionale per concentrarsi su prestazioni ed esperienza di guida. Il propulsore V8 biturbo da 4,0 litri che anima la nuova supercar McLaren offre una potenza di 750 CV e una coppia di 800 Nm: la 750S è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi, e da 0 a 200 km/h in appena 7,2 (7,3 secondi per la Spider).

Lo sterzo assistito elettroidraulicamente è stato ulteriormente affinato, con un rapporto di sterzata più veloce e una maggiore linearità: “Con la nuova 750S ci siamo concentrati sull’arricchimento dell’intera gamma”, spiega Ben Gulliver, Head of Vehicle Development di McLaren, con caratteristiche che offrono “quella pura connessione emotiva così ricercata dagli appassionati”.

Tecnologie e design degli interni

Gli interni della McLaren 750S fondono tecnologia innovativa e materiali pregiati, offrendo soluzioni ancora più incentrate sul guidatore: i rivestimenti in Alcantara e pelle Nappa sono accompagnati da nuovi display e dal debutto del McLaren Control Launcher (MCL), che permette di memorizzare e selezionare una preferenza dinamica su misura con un pulsante.

“Così come il team che si occupa della dinamica del veicolo si è concentrato sul far sì che i conducenti della 750S “sentano” davvero le maggiori prestazioni”, afferma Sandy Holford, Chief Engineer della 750S, “i nostri designer hanno lavorato per evidenziare la natura high-tech e incentrata sul conducente dell’abitacolo”. Il nuovo layout dello scarico in posizione centrale ispirato alla McLaren P1, accordato acusticamente, esalta la connessione fisica ed emotiva tra guidatore e auto.

Ogni esemplare della supercar pronta a entrare nel listino McLaren è assemblato a mano presso il McLaren Production Centre (MPC) a Woking, Surrey, Inghilterra.