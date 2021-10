Premio come miglior auto prodotta e commercializzata in Europa

Grande riconoscimento per la Nuova 500 che vince il premio Auto Europa 2022. Si tratta dell’ottava volta che un modello Fiat viene premiato nei 35 anni di vita del prestigioso trofeo assegnato dai soci dell’UIGA insieme a una giuria di opinion leader e a un’altra di appassionati del mondo automobilistico.

La Nuova 500 è stata eletta come miglior auto prodotta e commercializzata in Europa in una rosa di 30 modelli: l’elettrica del Lingotto ha sbaragliato la concorrenza, vincendo sulla base di requisiti di innovazione, design, qualità ed economia di esercizio.

La cerimonia di premiazione dell’evento Auto Europa 2022 è andata in scena a Torino, presso la suggestiva Nuvola Lavazza, al termine di una due giorni di appuntamenti in cui i giornalisti dell’UIGA si sono aperti al confronto con la città e i suoi luoghi più emblematici dedicati al mondo dell’automobile, approfondendo diversi temi come quelli relativi ai cambiamenti che stanno trasformando la mobilità in Italia, in Europa e nel mondo.

Auto Europa 2022 è solo l’ultimo dei tanti riconoscimenti ottenuti dalla Nuova Fiat 500: l’elettrica di Casa Fiat, nei mesi scorsi, ha vinto la quarta edizione dei News UK Motor Award aggiudicandosi il titolo di “Small Car of the Year.

Nel corso dell’anno la 500 aveva già ottenuto i seguenti premi: “Green Car” agli Automobile Awards 2020 in Francia, il trofeo “Car of the Year and Best Small Electric Car”, assegnato da DrivingElectric e il premio “Miglior Design 2020” della rivista tedesca “Auto Motor und Sport”. Apprezzata in tutto il mondo per il suo design, la Nuova 500 in precedenza aveva anche ottenuto il premio per il “Miglior Design Concept” al prestigioso concorso internazionale “Red Dot Design Award”.

Progettata e costruita a Torino, la Nuova 500 è pronta ad affrontare le sfide della mobilità sostenibile, nel solco di una tradizione che vede i modelli del listino Fiat da sempre protagonisti nel mondo delle city car. Il successo del modello a zero emissioni Nuova 500 è confermato dalle vendite: la Nuova 500 è l’auto più venduta in Europa nel segmento delle city-car, con una quota di mercato pari a quasi il 28%. Inoltre il modello del Lingotto risulta essere la vettura più venduta nell’intero panorama dei veicoli elettrici in Italia.