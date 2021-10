Il numero eccezionale di auto che può produrre Tesla

Tesla sembra non volersi porre dei limiti, con una crescita in continuo aumento e obiettivi prefissati quasi scontati da raggiungere. La multinazionale americana, capeggiata dall’imprenditore Elon Musk, è pronta a battere record su record e le nuove sfide all’orizzonte galvanizzano sempre più una società pronta a decollare verso vette mai raggiunte.

Numeri alla mano quello che può raggiungere Tesla a fine 2021 è un traguardo che in tanti sognano di poter conquistare, ma che in pochi hanno la fortuna di vederselo materializzare tra le mani. I dati di produzione e vendita relativi al penultimo trimestre dell’anno confermano lo stato di salute eccezionale e le prospettive per il futuro sono più rosee che mai. Secondo i dati, infatti, il brand californiano di San Carlos potrebbe vantare una produzione record nell’anno, con quasi un milione di esemplari da sfornare.

Zach Kirkhorn, direttore finanziario di Tesla, ha confermato a parole i numeri che tanti analisti decantano da mesi: “Saremmo in grado di ottenere una produzione annua di oltre un milione di esemplari se dovessimo considerare l’ultimo trimestre. L’incremento produttivo è stato sollecitato principalmente dall’exploit della Model Y (che negli Usa vende più del Model 3) presso il nostro stabilimento di Shanghai. Inoltre, abbiamo fatto grandi progressi nell’incremento dei volumi circa la Model S, e di recente abbiamo portato a regime anche le consegne della Model X”.

Numeri da capogiro per un’azienda che è prossima a festeggiare il ventennale dalla fondazione, dati che non possono non lasciare soddisfatto quell’Elon Musk che si conferma tra gli uomini più ricchi del mondo con un patrimonio monstre. Lo stesso imprenditore sudafricano si è detto fiducioso nel poter dare alla luce oltre 520.000 Model Y all’anno, numeri che se confermati in un periodo storico di crisi come quello che stiamo vivendo potrebbero proiettare Tesla a essere il leader sempre più incontrastato e irraggiungibile del mercato.

Dopo aver concentrato le proprie attenzioni a prodotti extra auto, come la birra Gigabier venduta in una bottiglia a forma di Cybertruck, Musk vuole fare sempre più sul serio con Tesla per raggiungere obiettivi che solo qualche anno fa sembravano utopici. I traguardi sono fissati per essere raggiunti, ma l’azienda di San Carlos sembra voler andare ben oltre.