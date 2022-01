Numeri da record in Europa per Dacia

Grandi risultati per il marchio Dacia, con un aumento del 3,1% rispetto all’anno precedente, le immatricolazioni hanno raggiunto quota 537.095 unità nel 2021 su un mercato stabile, che se come sappiamo è fortemente colpito dalla crisi sanitaria e da quella dei michochip (tutto ancora legato alla pandemia di Coronavisu, che sembra non darci tregue).

Nel suo perimetro di commercializzazione, la Casa aumenta la quota di mercato di 0,1 punti, attestandosi al 3,5%. La crescita del grande è da attribuire principalmente al grandioso successo ottenuto da parte della nuova gamma. Nel 2021, in Europa, Dacia ha registrato una quota record del 6,2% sul mercato delle autovetture per i clienti privati, arrivando per la prima volta terza in classifica tra i brand più venduti in Europa nel canale.

Si tratta in particolare, tra l’altro, del primo marchio di autovetture per i clienti privati in Francia e Romania e rientra nella Top 5 di altri 9 mercati europei (Italia, Spagna, Portogallo, Belgio, Austria, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e Croazia). In Germania, la Casa si attesta nella Top 10, mentre mantiene la leadership in Marocco. Ottime le performance, che fanno leva sui successi delle nuove generazioni di Sandero e Duster.

Partiamo infatti con la Sandero, che ha venduto 226.825 unità nel 2021, con circa il 90% dei volumi realizzati con la terza generazione del modello. Nel 2021, per il quinto anno consecutivo, Dacia Sandero è il modello più venduto ai clienti privati in Europa e in alcuni Paesi è addirittura l’auto più venduta ai clienti di tutti i canali. Passando invece a Dacia Duster, possiamo dire che segue la stessa tendenza, essendo il SUV più venduto ai clienti privati in Europa dal 2018. Con 186.001 unità distribuite nel 2021 in tutti i Paesi, ha superato i 2 milioni di veicoli dal lancio avvenuto nel 2010.

Un ultimo cenno lo merita ovviamente la nuova Spring, che Dacia ha presentato e iniziato a vendere lo scorso anno, entrata con successo sul mercato dei veicoli 100% elettrici con 27.876 unità vendute, registrando oltre 46.000 ordini a fine 2021. Progettata per democratizzare l’accesso ai veicoli elettrici per gli spostamenti quotidiani, è la city car di riferimento su molti mercati.

Quali sono i modelli più apprezzati della Casa

La gamma Dacia è sempre più attrattiva grazie alle versioni all inclusive più alte in gamma, che sono equipaggiate con tutto ciò che è realmente essenziale per il cliente. Il 90% dei clienti di Spring opta per l’allestimento Comfort Plus mentre la versione Stepway rappresenta il 70% delle vendite di Sandero ed il 60% dei clienti Duster predilige l’offerta Prestige.

I programmi di Dacia per il 2022

Quest’anno, come ben sappiamo, arriverà la nuova Jogger, che affiancherà gli altri modelli di successo della gamma. La familiare a 7 posti rivisitata è destinata a rispondere alle esigenze di una clientela alla costante ricerca di comfort, abitabilità e modularità. L’implementazione del piano strategico continuerà nel 2022 con lo sviluppo della Nuova Identità di Marca, sia presso la rete di vendita sia a livello di prodotti.

Secondo il Direttore Generale Dacia e LADA Denis Le Vot: “Dacia è oggi un vero e proprio motore di crescita per il Gruppo Renault. Il 60% di chi acquista Dacia proviene dall’esterno del Gruppo Renault mentre il 75% dei proprietari di DAcia, dovendo cambiare l’auto, resta nel Gruppo. Un successo dovuto, soprattutto, alle versioni più alte in gamma di tutti i modelli che riscuotono il consenso unanime dei clienti. Nel 2022 la Casa apre un nuovo capitolo della sua storia”.