Numeri eccezionali per il SUV prodotto in Turchia

Fonte: Ufficio Stampa Togg Oltre 177mila preordini in 11 giorni: la grande lotteria per il C-SUV elettrico turco

Il primo smart device born electric della Turchia ha già superato le aspettative: attesissimo in Europa, il Togg T10X ha acceso l’entusiasmo del pubblico al punto da costringere la joint venture di Gebze a rivedere i conti. Con oltre 177.000 preordini raccolti in soli 11 giorni, a fronte di una produzione stimata di 28.000 unità nel primo anno, il T10X è diventato oggetto di una lotteria online, con tanto di estrazione in diretta televisiva e in streaming su Youtube, che ha selezionato i primi 20.000 fortunati che potranno procedere con l’ordine del C-SUV turco.

Togg, debutto in grande stile per il C-SUV turco

Il Togg T10X è stato progettato per essere più di un’automobile: incentrato sull’utente, smart, connesso, autonomo, condiviso ed elettrico, il C-SUV turco è stato presentato sin dall’inizio come uno smart device empatico, capace di offrire un’esperienza personalizzata grazie a un ecosistema avanzato che integra ogni aspetto del moderno stile di vita digitale, dall’e-commerce alla mobilità.

Il SUV 100% elettrico di Togg che promette di offrire una nuova prospettiva sulla mobilità sta finalmente per uscire dalle linee di produzione: atteso per il 2024 sul mercato europeo, il T10X sta per debuttare sulle strade della Turchia sostenuto da un acceso entusiasmo, con preordini che hanno addirittura superato il numero totale di veicoli elettrici venduti in Turchia nel 2022.

Il C-SUV che combina design Pininfarina, 500 chilometri d’autonomia e un’esperienza utente di nuovissima generazione ha voluto essere innovativo anche nel presentarsi al pubblico nazionale: visto il grande numero di preordini, Togg ha deciso di organizzare una grande lotteria per selezionare i primi acquirenti.

Per prenotare uno dei 12.000 esemplari che la Casa aveva inizialmente messo sul piatto per le prime consegne era sufficiente fare un preordine online o tramite app, lasciando un deposito di 60.000 lire turche, equivalenti a circa 2.900 euro. Ogni preordine è stato automaticamente inserito in una lotteria digitale, la cui estrazione finale si è tenuta mercoledì 29 marzo in diretta sul canale nazionale turco TRTHaber e in streaming sul canale YouTube di Togg.

Fonte: Ufficio Stampa Togg

Togg T10X: i numeri superano ogni aspettativa

Gli anticipi versati non saranno arrivati alla cifra record raggiunta dall’auto solare di Aptera, ma il numero degli ordini ha superato ogni aspettativa, tanto che Togg è stata costretta a rifare i conti, almeno per il mercato domestico. A fronte di 177.467 ordini raccolti in soli 11 giorni, il numero delle prime consegne è passato da 12.000 a 20.000 – e la produzione del primo anno è salita da 20.000 a 28.000 unità.

La lotteria digitale del 29 marzo ha così selezionato i 20.000 fortunati che potranno prendere in consegna i primi veicoli ad uscire dalle linee di produzione, e altri 20.000 clienti che avranno la priorità sul prossimo ciclo di produzione.

“Il feedback positivo che abbiamo ricevuto per il nostro primo smart device è stato travolgente”, ha dichiarato M. Gürcan Karakaş, CEO di Togg. E non è detto che l’entusiasmo registrato sul mercato domestico per lo smart device empatico su ruote non si ripeta anche in Europa: “Al momento siamo concentrati sulle consegne nazionali”, ha affermato il CEO della Casa turca, “ma il livello di interesse senza precedenti che si è scatenato in Turchia prepara sicuramente il terreno per il nostro ingresso nei mercati europei di esportazione previsto nel 2024”.

Il debutto del Togg T10X in Europa Occidentale è previsto per la fine del 2024. Non si hanno ancora dettagli sul prezzo di lancio per il mercato europeo: in Turchia, il C-SUV elettrico nazionale parte da un prezzo di 953.000 lire turche, corrispondenti a circa 45.700 euro.