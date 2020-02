Tutte le novità proposte da Seat e Cupra per il 2020

editato in: da

Seat e Cupra presenteranno una serie di nuovi veicoli nel corso di quest’anno, tra cui Formentor e la prima Cupra Leon, di cui abbiamo recentemente parlato. Un modello estremamente sportivo, che riprende le linee della sorella del brand Seat.

La Casa presenterà anche le sue ultime novità sulla mobilità urbana che erano state inizialmente programmate per il Mobile World Congress, inclusa la prima mondiale di eScooter. Per quanto riguarda Seat Leon, l’auto arriva con la gamma completa di propulsori alternativi. Verrà presentata per la prima volta nelle varianti eTSI, ibrida plug-in e CNG (TGI). Un traguardo importante, in quanto l’industria cerca di diversificare le opzioni aperte al cliente.

La nuova Leon verrà lanciata con un’unità TGI da 1,5 litri che sprigiona 130 CV di potenza. Il veicolo integra tre serbatoi a metano, offrendo un’autonomia fino a 440 km senza necessità di rifornimento. La nuovissima Seat Leon TGI porta anche la convenienza, il comfort e la guidabilità a un livello superiore, incorporando la tecnologia Digital Cockpit, una novità per qualsiasi veicolo della gamma CNG del marchio.

La quarta generazione di Leon include anche un propulsore ibrido plug-in avanzato. Accoppiando un motore a benzina TSI con un motore elettrico, l’installazione produce 204 CV di potenza. Grazie al pacco batterie agli ioni di litio da 13kWh, l’auto offre un’autonomia completamente elettrica fino a 60 km. L’auto include anche una tecnologia ibrida eTSI, che consente livelli di efficienza ancora maggiori. Il sistema abbina al motore a combustione la tecnologia a 48 V.

Un’altra nuova vettura sarà Seat Tarraco, veicolo importante per il marchio e la domanda dei clienti, il SUV più grande della gamma. È stato introdotto il rivestimento FR più sportivo, che aggiunge un altro livello di fascino, con miglioramenti esterni e interni. All’esterno Tarraco ottiene una griglia specifica, ruote più larghe e modanature del passaruota nere, corrimano del tetto nero e telai dei finestrini con specchietti laterali verniciati in Cosmo Grey.

Nella parte posteriore appare un nuovo spoiler sportivo, un esclusivo diffusore posteriore e il logo FR sul bagagliaio. All’interno vediamo un nuovo volante sportivo con il logo FR, i pedali in alluminio, un ampio sistema di infotainment da 9,2” ed esclusivi sedili avvolgenti elettrici con funzione memory.

Vedremo poi la nuova Cupra Leon, disponibile nelle versioni 5 porte e Sportstourer, che offre un design dinamico progressivo con interni di alta qualità, un alto livello di esperienza di guida e una vasta gamma di personalizzazioni. Ma la maggior parte dei clienti sarà incuriosita dalle prestazioni della nuova Cupra Leon. La gamma di motori comprende potenze da 245 CV, 300 CV e 310 CV, con tecnologia DSG e shift-by-wire. Per la prima volta vedremo una Cupra Leon ibrida plug-in ad alte prestazioni, che offre 245 CV con entrambi i motori, a combustione ed elettrici.

Cupra e-Racer è la nuova auto sportiva che offre tutti i vantaggi di un propulsore elettrico puro. Quattro motori elettrici si combinano per fornire 680 CV di potenza e 960 Nm di coppia, alimentati da un pacco batterie da 65 kWh. Infine Cupra presenterà la nuova Formentor, il primo modello sviluppato esclusivamente per il brand.