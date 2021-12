Novità inedite per la super sportiva Maserati

Esce inaspettatamente dai cancelli dello storico stabilimento di Modena una nuova versione della super sportiva Maserati MC20 con una livrea color azzurro cielo, che non passa certamente inosservata. Una veste del tutto inedita, un camouflage perfetto caratterizzato da un originale gioco di nuvole per coprire quella che sarà la nuova variante cabrio della super coupé italiana.

Il primo prototipo della nuova MC20 cabrio esce dallo stabilimento di Modena; come MC20 coupé, anche il nuovo modello è unico nel suo genere, audace sotto ogni aspetto e progettato per la perfezione. La scocca è interamente in fibra di carbonio e materiali compositi, identica per tutte le configurazioni previste: coupé, cabrio e la futura versione elettrica.

Debutterà quindi presto sul mercato anche la versione cabrio dell’auto, realizzata per soddisfare anche i desideri di tutti coloro che amano godere della potenza e delle prestazioni di quest’auto così affascinante anche ‘en plein air’, una nuova variante offerta agli appassionati di emozioni uniche, che la Maserati MC20 (presentata lo scorso mese di agosto) regala ad ognuno, grazie al motore V6 Nettuno e alla raffinata meccanica progettata nel rispetto del DNA sportivo della Casa del Tridente.

La Maserati MC20 è una vettura estrema, che adotta soluzioni aerodinamiche che non stravolgono l’equilibrio e l’eleganza delle sue forme. Anche i materiali utilizzati abbinano sportività e stile. La vettura modenese è impreziosita da dettagli unici scelti dalla Casa, come il lunotto con intagli con la forma del Tridente, simbolo della Maserati, che dà una grande personalità alla supercar. Il V6 della Maserati MC20 è il primo motore sviluppato internamente dalla Casa, offre ottime prestazioni e un suono unico, in grado di conquistare tutti gli amanti delle auto sportive.

La versione già in vendita della Maserati MC20 offre tanti optional per i suoi clienti, alcuni dei quali sono davvero molto costosi, come il pacchetto Carbonio per gli esterni (il prezzo va oltre i 39.000 euro) oppure la vernice gialla (quasi 11.000 euro) o bianca (14.640 euro). I prezzi di listino dell’auto attualmente in commercio oggi partono da 216.318 euro, ovviamente non alla portata di chiunque, come tutte le auto del brand. Attendiamo ulteriori novità di questa nuova variante dell’auto.