Novità Fiat: arriva la nuova generazione del Doblò

Fonte: Ufficio Stampa In arrivo sul mercato il nuovo Doblò

Fiat e Fiat Professional hanno presentato i nuovi Doblò e E-Doblò, la quinta generazione del modello che da sempre incarna in sé due anime complementari. Grazie a soluzioni di ultima generazione, che rendono la guida in città meno stressante e più sicura, il nuovo Doblò è il partner ideale per le famiglie – nella versione autovettura – e il veicolo adatto a tutte le occorrenze dei professionisti – nella versione van.

La Casa prosegue il suo processo di elettrificazione dei veicoli, attivo negli ultimi anni. Entro il 2024 infatti Fiat mira a diventare totalmente elettrica su ogni nuovo modello in Europa e a offrire dal 2027 una gamma 100% elettrica. Il nuovo E-Doblò conquista un doppio traguardo: è il terzo modello elettrificato per Fiat, dopo il successo di Nuova 500 e l’innovativo E-Ulysse (listino prezzi), ed è il terzo veicolo elettrico per Fiat Professional, dopo E-Ducato e E-Scudo.

Fiat Doblò, il veicolo per professionisti e famiglie

Doblò oggi è disponibile in due lunghezze e tre diverse configurazioni (VAN, Furgone Crew Cab, Combi) e offre un’ampia gamma di motorizzazioni, che hanno l’obiettivo di soddisfare tutte le esigenze. L’ampia gamma tiene conto delle esigenze dei professionisti che lo usano anche otto o più ore al giorno, per questo il comfort è un aspetto tenuto in grande considerazione. La Casa vuole è offrire un’esperienza di lavoro senza stress, con un’insonorizzazione di alto livello e sospensioni che riducano al minimo gli sbalzi e le vibrazioni.

Doblò offre il massimo in termini di modularità, sostenibilità e sicurezza, è il compagno di lavoro più affidabile, versatile e flessibile. Nelle Magic Features c’è l’opzione Magic Cargo, che permette di aumentare la capacità di carico di 0,5 m3 e di caricare oggetti lunghi come tubi o scale. Lato passeggero si può anche sollevare il sedile e usare il vano sottostante per inserirvi scatole o oggetti fragili; è disponibile infine un tavolino girevole centrale, per trasformare il Doblò in un ufficio mobile.

Magic Mirror è uno specchio retrovisore digitale da 5” che consente di avere tre differenti visualizzazioni: specchio retrovisore, una visione completa della blind spot area e telecamera posteriore, assicurando una maggiore visibilità e sicurezza. E infine il Magic Plug su E-Doblò permette di usare l’energia elettrica prodotta dalla batteria per esigenze specifiche come il cargo frigo o il banco di lavoro per elettroutensili.

Oltre alla versione elettrica, in gamma ci sono due motorizzazioni diesel: 1.5 litri in versione da 100 CV con cambio manuale e 1.5 litri da 130 CV, disponibile sia con trasmissione automatica a 8 marce, sia manuale. Completa l’offerta il motore a benzina 1.2 litri da 110 CV.

Doblò elettrico: la versione più amata dalle famiglie

Nella variante autovettura, il nuovo E-Doblò per il 2022 sarà in grado di soddisfare le occorrenze di tutta la famiglia, grazie alla sua spaziosità, versatilità e alla sua capacità di traino di 750 kg. Le sue dimensioni, 4.4 metri di lunghezza, garantiscono l’agilità che serve per affrontare l’ambiente urbano; la configurazione interna – fino a 3 sedili singoli nella seconda fila, che possono essere ripiegati per aumentare la capacità di carico – assicura la massima versatilità e spaziosità.

Il nuovo Doblò elettrico è un veicolo funzionale e versatile per tutti coloro che vogliono esprimere la propria personalità. In occasione di un trasloco, un viaggio tra amici o famigliari, l’auto si adatta perfettamente alle necessità dei passeggeri. Per migliorarne la versatilità, sarà disponibile anche il Magic Top, un tetto in vetro panoramico che offre maggiore spazio nei vani portaoggetti grazie a una mensola trasparente e un roof case posteriore.

Fonte: Ufficio Stampa

Il nuovo E-Doblò debutta in Italia con un’edizione speciale ricca di contenuti, la Launch Edition, di colore Blu Mediterraneo, che include il Launch Pack, volante soft touch, quadro strumenti digitale 10” e Magic Top. La gamma completa sarà disponibile nei prossimi mesi.

E-Doblò è dotato di motore elettrico con potenza di 100 kW, pacco batterie da 50kWh e oltre 280 km di autonomia nel ciclo WLTP. Raggiunge la velocità massima di 130 km/h e fino a 260 Nm di coppia massima. Vanta una capacità di ricarica best in class, grazie alla modalità “Quick Charge” fino a 100 kW, che consente di ricaricare in corrente continua l’80% della batteria in soli 30 minuti. I nuovi Doblò e E-Doblò saranno prodotti nello stabilimento di Stellantis in Spagna (Vigo).