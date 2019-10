Tutte le novità di Fiat e Lancia per il 2020

editato in: da

Fiat Centoventi, la Panda del futuro: sei cose da sapere

La motorizzazione elettrica è il futuro. Oggi vediamo le Case automobilistiche creare sempre più vetture a zero emissioni, l’intento è ovviamente rivoluzionare la gamma e proporre solo alternative ecosostenibili, non inquinanti.

FCA sta preparando la sua grande svolta elettrica, ha in programma il lancio di Fiat Panda, Fiat 500 e Lancia Ypsilon mild hybrid. Si tratta dei primi tre veicoli elettrificati del Gruppo, tra l’altro tutti modelli storici per l’azienda, e di grande successo nelle versioni con motorizzazione classica. Per tutt’e tre le vetture verrà introdotto in listino un nuovo motore mild hybrid che verrà realizzato nello stabilimento di Termoli. Roberto Di Stefano, Head of Emea e-Mobility di FCA, ha confermato che si tratta del primo passo dell’elettrificazione del Gruppo “che prevede di lanciare ogni tre mesi una nuova offerta di prodotto”.

Febbraio 2020 potrebbe essere il mese prescelto per le presentazioni di Fiat Panda, 500 e Lancia Ypsilon, probabilmente poi alla fine di marzo i tre modelli arriveranno sul mercato, dopo l’esposizione al Salone di Ginevra 2020. Il motore turbo benzina elettrificato potrebbe diventare una delle motorizzazioni principali dei modelli compatti della Casa FCA.

Non solo Panda, 500 e Ypsilon, FCA ha in programma il lancio di altri modelli ibridi, si tratta di Jeep Renegade e Jeep Compass, che verranno realizzate nello stabilimento di Melfi e che potrebbero segnare un nuovo inizio per il brand in Europa, una gran ripresa per Jeep e anche per lo stabilimento lucano e i suoi livelli di produzione.

Dopo le versione mild hybrid, l’estate prossima arriverà sul mercato anche la prima Fiat 500 elettrica, realizzata su una piattaforma inedita a Mirafiori, nello stesso periodo forse avverrà anche il lancio della prima versione a zero emissioni di Fiat Ducato. Anche il Biscione non si lascia scappare i cambiamenti nel mondo dell’elettrificazione, così sul mercato arriveranno Alfa Romeo Giulia e Stelvio mild hybrid, ma non sappiamo ancora nulla di certo e quindi nemmeno una data precisa. Solo che nel 2021 probabilmente entrerà in produzione Tonale.

Nel 2020 debutterà anche a Maserati Ghibli ibrida, la prima auto elettrificata del brand, successivamente assisteremo al lancio di Levante e Quattroporte con motorizzazione elettrificata. Entro la fine del 2020 dovrebbero arrivare tutti e tre i modelli con la nuova propulsione. Al momento le notizie sono queste, sicuramente nei prossimi mesi, entro la fine dell’anno, FCA rilascerà altre informazioni sui futuri modelli elettrificati in arrivo.