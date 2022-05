Non sa usare il cambio: distrugge supercar da 600mila euro

Dagli Stati Uniti d’America arriva una notizia che ha dell’incredibile: un uomo ha distrutto la sua supercar dal valore superiore ai 600mila euro perché incapace di usare il cambio.

L’episodio è accaduto a Boca Raton, città della Contea di Palm Beach nello stato della Florida. L’auto in questione è una Ford GT Heritage Limited Edition, sportiva del marchio a stelle e strisce tra le più apprezzate e desiderate in America e nel mondo.

Incidente con la Ford GT perché non sa usare il cambio manuale

Lo scorso 1 maggio 2022, il proprietario della Ford GT, si è schiantato contro un albero con la sua vettura. Secondo quanto riportato dalla Polizia l’incidente è avvenuto perché l’uomo “non è abituato con il cambio manuale”.

A svelare i dettagli dell’episodio è il resoconto stilato dagli agenti di Polizia che sono giunti sul luogo dell’accaduto. La Ford GT era nuova di zecca: l’automobilista l’aveva acquistata all’inizio del mese di aprile presso un’asta bandita dalla Barrett-Jackson. Per la supercar aveva speso 704mila dollari, quasi 670mila euro.

Il proprietario della Ford GT, vettura leggendaria che ha anche ispirato il film Ford vs Ferrari con Matt Damon e Christian Bale, è un cinquantenne di Boca Raton: ha perso il controllo della vettura mentre si allontanava dal complesso residenziale dove abita. Lo stesso automobilista ha raccontato agli agenti di Polizia accorsi sul luogo del sinistro di non avere dimestichezza a utilizzare il cambio manuale. Una cosa abbastanza comune negli Stati Uniti, visto che la maggior parte delle vetture è dotata di cambio automatico.

Nella deposizione alle forze dell’ordine l’uomo ha dichiarato di aver perso il controllo mentre stava rallentando. Lo schianto è avvenuto quando il cinquantenne ha provato a scalare dalla seconda alla prima marcia. Oltre alla poca dimestichezza con le marce del cambio manuale, anche altri fattori avrebbero contribuito alla perdita del controllo della vettura: gli pneumatici vecchi e in cattivo stato montati sulla vettura e il terreno fangoso su cui l’automobilista stava procedendo circa 56 km/h.

Fortunatamente la velocità di marcia non era elevata e questo ha scongiurato danni gravi al conducente. Nonostante ciò, l’impatto è stato tale da attivare gli aribag, disabilitare la vettura e farla andare al di fuori della carreggiata, arrivando su una passerella pedonale. L’incidente si è tinto anche di giallo: la Polizia ha dichiarato che l’automobile non era registrata e nemmeno coperta da assicurazione; il proprietario della vettura, invece, ha spiegato semplicemente che la documentazione non era all’interno dell’abitacolo al momento dello schianto.

La Ford GT Heritage Limited Edition protagonista dell’incidente

Quella protagonista dell’incidente è una Ford GT Heritage Limited Edition, una versione limitata della mitica GT presentata dalla Casa statunitense nel 2006. Questa variante risulta identica alla versione di serie dal punto di vista della meccanica, ma è caratterizzata da una carrozzeria speciale di colore celeste e arancio con i cerchi ruote in bianco. La livrea è un omaggio alle mitiche Ford GT40 della squadra John Wyer Automotive Engineering sponsorizzate Gulf Oil Corporation che hanno vinto la 24 Ore di Le Mans per due anni consecutivi, nel 1968 e nel 1969.

La Ford, che ha da poco annunciato l’arrivo di sette nuovi veicoli elettrici entro il 2004, ha prodotto la GT dal 2004 al 2006. Un’altra versione speciale, la GT Performance Power Racing venne creata appositamente per battere il Guinness World Record dell’auto da strada più veloce del mondo: un primato conquistato nel 2012 quando la vettura in questione raggiunge i 456 km/h.