Non si era mai visto un Land Rover Defender così estremo

Fonte: Ufficio Stampa Land Rover Defender diventa estremo con Manhart

Land Rover Defender è il famoso fuoristrada di successo, che si caratterizza principalmente per il suo aspetto robusto e importante, e per le sue eccezionali capacità offroad. Questo vale chiaramente per l’originale, che viene prodotto dalla Casa ormai da molti decenni, ma anche per il modello appena realizzato. Il veicolo britannico a trazione integrale è stato modificato, diventando Manhart DP 500.

Le prestazioni eccezionali del Defender di Manhart

L’auto, il team di Manhart ha presentato il secondo dei soli dieci esemplari previsti, è basata sull’attuale Defender 110 con passo lungo e carrozzeria a cinque porte nella variante P400 AWD. Il suo motore turbo benzina a sei cilindri in linea con una cilindrata di 3.0 litri ha beneficiato di una rimappatura. Di conseguenza, la potenza dell’unità è aumentata dai già eccezionali 400 CV e 550 Nm fino a raggiungere ben 512 CV e 710 Nm, valori tipici di vetture super sportive purosangue. E non è tutto, perché questa nuova Land Rover speciale è dotata del sistema di scarico in acciaio inossidabile Manhart, i cui terminali sono rivestiti in carbonio o in ceramica. Insomma, Manhart ha creato una sorta di super fuoristrada da oltre 500 CV di potenza, con cerchi da 24” e interni extra lusso.

Il cliente può fare affidamento sulla stabilità dell’impianto frenante di serie, Manhart però mette anche a disposizione un sistema frenante realizzato ad hoc, per poter gestire con maggiore disinvoltura la potenza più elevata ottenuta. Il preparatore non ha solo ottimizzato le prestazioni del veicolo base, ma ha lavorato all’auto anche per assicurare ai clienti un aspetto individuale e unico.

L’estetica del fuoristrada super potente

Varie parti aggiuntive come il parafango, la griglia del radiatore e altri elementi estetici minori sono in nero lucido per abbinarsi in maniera perfetta alla carrozzeria. Le strisce decorative del set di decalcomanie Manhart solitamente più appariscenti sono eseguite in modo piuttosto particolare. Le nuove combinazioni ruota/pneumatico sono ancora più accattivanti: il Defender monta cerchi Manhart Forged Line grigio chiaro, che con il loro impressionante formato da 24 pollici si concentrano sul fattore stile, oltre che sulla migliore mobilità fuoristrada possibile. Gli pneumatici misurano 295/30ZR24.

Fonte: Ufficio Stampa

Manhart comunque offre ai piloti che si spostano spesso fuori dai sentieri battuti la giusta opzione, con i cerchi in lega neri Concave One; l’auto è acquistabile anche con gomme più piccole, con cerchi da 22 pollici. La ruota di scorta imbullonata alla parte posteriore fornisce un’idea ben precisa dell’aspetto sportivo dell’auto. Per completare l’aggiornamento dinamico per il Land Rover Defender, già estremo, la Casa ha lavorato all’assetto, con un abbassamento di 30 millimetri, ottenuto con nuove sospensioni ad aria regolabili.

Per ultimo, ma non meno importante, parliamo dell’abitacolo dell’auto: il veicolo britannico a trazione integrale è dotato di interni rifiniti individualmente con pelle e Alcantara, con una scelta di colori che ricade sul concetto bicolor ad alto contrasto in nero e grigio argento. In ogni caso, anche gli interni sono personalizzabili da Manhart per seguire le esigenze dei clienti. Al momento non abbiamo informazioni dettagliate sui prezzi e sulla consegna, che la Casa comunicherà sicuramente a breve.