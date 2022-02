Nissan svela la versione limitata del crossover

Anteprima assoluta in Italia per il nuovo Nissan Juke Kiiro e The Batman, la versione speciale del crossover compatto Nissan e il nuovo film della Warner Bros. Pictures, insieme per dare il via a una stagione di successi. In occasione dell’anteprima del film nelle sale di Roma e Milano, il nuovo Juke Kiiro sarà in esposizione per la prima volta in Italia a Piazza della Repubblica a Roma e in via Santa Radegonda a Milano, poco distante da Piazza Duomo.

Il film è uno dei capolavori tra i più attesi del 2022 e ha un cast stellare, oltre all’importante regista Matt Reeves. Batman è interpretato dal famoso Robert Pattinson, mentre Zoë Kravitz è Catwoman, i due iconici personaggi creati da Bob Kane con Bill Finger. Tra i nemici dell’Uomo Pipistrello ci sono Carmine Falcone, detto “Il Romano”, interpretato da John Turturro, e il cast continua anche con gli attori Colin Farrell e Paul Dano, che vestono i panni del Pinguino e dell’Enigmista.

La partnership tra Nissan e Warner Bros. Pictures

Nissan ha intrapreso questa nuova collaborazione promozionale di cui già abbiamo parlato alcune settimane con Warner Bros. Pictures, in vista dell’uscita nelle sale italiane del nuovo film The Batman, prevista per il prossimo 3 marzo. La Casa automobilistica ha intenzione di rafforzare in questo periodo la sua comunicazione mandando online anche uno spot pubblicitario dedicato, in cui è possibile vedere le immagini di Juke, accanto alla grafica del film The Batman.

Il design dell’auto

Dinamico e accattivante, il design di nuovo Nissan Juke è audace e moderno, e trova una nuova veste nella versione speciale Kiiro, che in Giapponese significa Giallo. Il nuovo ed esclusivo colore degli esterni Ceramic Grey, con tetto a contrasto Black, è impreziosito da dettagli di colore Spiced Lemon sulle finiture del paraurti anteriore e posteriore e sulle modanature laterali. Piccoli ma vivaci particolari, in grado di donare all’auto un carattere dinamico e distintivo.

Inedita la veste total Black scelta per i cerchi in lega da 19 pollici, ripresi dalla versione top di gamma Tekna, un tocco di stile unico. Le calotte degli specchietti e la linea spiovente del tetto presentano un motivo grafico sofisticato. Il look della vettura è molto dinamico e accattivante, pronto per attirare gli automobilisti del Bel Paese.

Gli interni di Nissan Juke Kiiro

Nell’abitacolo troviamo sedili sportivi Monoform in tessuto Black con inserti in pelle sintetica e impunture Spiced Lemon, che riprendono la stessa tinta usata per i dettagli esterni. Il bracciolo centrale, la console, le portiere anteriori e il poggia-ginocchia sono rivestiti in pelle sintetica Black, e questo crea, tra interno ed esterno, un effetto molto armonioso e unico. Il nome Kiiro è stato scritto su un elegante badge che troviamo sulla console centrale, vicino alla leva del cambio.

Dotazioni tecnologiche

Nissan Juke Kiiro, come il resto della gamma, monta un motore turbo benzina in grado di sprigionare 114 CV di potenza e una coppia di 200 Nm, abbinato di serie a un cambio manuale a sei rapporti e in opzione al cambio automatico a doppia frizione (DCT) con leve del cambio al volante. La dotazione di tecnologie per la sicurezza e il comfort è molto ricca, il SUV compatto offre infatti frenata di emergenza intelligente con riconoscimento di pedoni e ciclisti, cruise control con comandi al volante, riconoscimento segnaletica stradale e il sistema di avviso e intervento cambio corsia involontario.

Il sistema di infotainment NissanConnect consente di usare Apple CarPlay o Android Auto per riprodurre sul Touchscreen integrato da 8” le proprie app preferite. Oltre all’uso delle applicazioni TomTom Maps & Live Traffic, grazie alla compatibilità con Google Assistant e Alexa, Nissan Juke offre un’ampia varietà di comandi.

L’auto è un’edizione limitata, che sarà prodotta in 5.000 unità (200 per l’Italia). Il prezzo di listino parte da 27.350 euro.