Nissan Townstar elettrico: la versione per le famiglie europee

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Nissan Arriva in Europa la versione Combi di Nissan Townstar elettrica

Il nuovo Nissan Townstar 100% elettrico da oggi è disponibile – in alcuni mercati europei – anche nella variante Combi, per il trasporto passeggeri. In linea con la visione a lungo termine Ambition 2030, per contribuire a un mondo più pulito, sicure e inclusivo, la Casa lancia sul mercato il nuovo modello a zero emissioni comodo e versatile, adatto alle esigenze delle famiglie.

Il motore elettrico

Townstar EV combi monta il motore elettrico da 90 kW (122 CV) di potenza e 245 Nm di coppia. La batteria da 45 kWh garantisce 285 chilometri di autonomia e può essere ricaricata in corrente alternata (11kW e 22kW) o in corrente continua (80kW). La versione con caricabatteria da 22 kW è dotata anche di una pompa di calore per riscaldare l’abitacolo e di un sistema di raffreddamento della batteria per ottimizzarne la durata.

Lo stile e il comfort di bordo

Il nuovo veicolo elettrico di Nissan presenta un design di ultima generazione, che segue i temi stilistici moderni di altri veicoli a zero emissioni della Casa che già conosciamo. Per fare un esempio, l’esclusivo shield frontale riprende quello del crossover aerodinamico Nissan Ariya ed è caratterizzato dal motivo Kumiko che dona all’auto un look premium dal DNA giapponese.

Massimo comfort per gli interni, grazie a un pacchetto tecnologico all’avanguardia. A bordo sono disponibili Apple CarPlay e Android Auto per i clienti, la ricarica wireless per smartphone e funzioni avanzate di connettività accessibili tramite lo schermo touch da 8 pollici e dal quadro strumenti digitale da 10 pollici.

L’auto offre agli occupanti il climatizzatore bi-zona opzionale, il parabrezza riscaldato, ma anche il volante e i sedili anteriori riscaldati, oltre alle bocchette d’aria posteriori per il comfort di tutti i passeggeri. Grazie all’app NissanConnect Services, il cliente ha la possibilità di accedere da remoto a una serie di funzioni della sua macchina, tra cui il Remote Climate Control, che gli permette di procedere al preriscaldamento o preraffreddamento della sua auto, per salire e avere l’abitacolo sempre alla temperatura ideale e desiderata.

L’auto per le famiglie

Nissan Townstar EV diventa l’auto elettrica ideale per le famiglie: offre cinque comodi posti e un ampio bagagliaio da 850 litri, che può arrivare fino a 2.500 litri abbattendo lo schienale dei sedili posteriori. A bordo sono presenti molti vani portaoggetti sia nella parte anteriore che posteriore dell’abitacolo, per garantire agli occupanti un totale di 49 litri di capienza e tre punti Isofix per i seggiolini per bambini.

Comfort e sicurezza a bordo

Il nuovo Nissan Townstar EV offre oltre 20 soluzioni tecnologiche per la sicurezza e l’assistenza alla guida, che ne fanno un mezzo comodo, affidabile e sicuro. Grazie a quest’auto, debuttano nella gamma LCV alcune importanti novità come il ProPILOT Assist, il pacchetto di tecnologie di assistenza alla guida di Nissan che regola l’accelerazione, la frenata, lo stop, la ripartenza e il mantenimento della vettura all’interno della corsia.

Per la prima volta troviamo l’Intelligent Around View Monitor (AVM) che, grazie a una rete di telecamere, riproduce una vista dall’alto a 360° dello spazio attorno al veicolo, facilitando le manovre di parcheggio e a bassa velocità. Il nuovo Townstar EV, così come tutta la gamma LCV Nissan, è coperto da garanzia paneuropea leader nel settore, pari a 5 anni o 160.000 km, alla quale si aggiunge la garanzia di 8 anni o 160.000 km sulla batteria.