Nissan Qashqai, la terza generazione del SUV di successo

Nuova Nissan Qashqai, ecco come si presenta la nuova generazione

Lo scorso anno abbiamo assistito alla presentazione ufficiale, seguita da una serie di fantastici successi. La terza generazione di Qashqai, dal design dinamico ed elegante, nasce sulla nuova piattaforma CMF-C più rigida e leggera, che insieme a nuove sospensioni e ammortizzatori più efficienti e al nuovo sterzo più preciso e diretto aumentano il comfort, il piacere di guida e il comportamento dinamico della vettura.

La gamma elettrificata di Qashqai

Il SUV oggi vanta una gamma 100% elettrificata, a partire dal mild hybrid, da 140 e 158 CV, già disponibile in concessionaria. Si tratta di una tecnologia ibrida caratterizzata da un motore brillante ed efficiente, dai bassi consumi ed emissioni ridotte. Il mild hybrid è abbinabile al cambio manuale a 6 rapporti, caratterizzato da innesti precisi e ottimizzato per offrire una rapida risposta con le marce basse e ottimi livelli di silenziosità ed efficienza con le marce alte. È possibile scegliere il nuovo cambio automatico Xtronic, progettato per garantire la migliore risposta in ogni condizione di guida.

Tecnologie, sicurezza e connettività di ultima generazione

La dotazione tecnologica per il comfort, la sicurezza e la connettività del nuovo Qashqai è molto ricca. L’auto presenta un nuovo quadro strumenti digitale multifunzione da 12,3” ad alta definizione e un nuovo Head-Up display da 10,8’’, il più ampio del segmento, che fornisce informazioni sull’itinerario o di assistenza alla guida nel campo visivo del guidatore. È inedito anche il sistema di infotainment, con schermo digitale touch HD da 9” e nuova interfaccia grafica. La terza generazione di Nissan Qashqai offre il sistema di assistenza alla guida ProPILOT.

Non è tutto, grazie all’app NissanConnect Services è possibile tramite smartphone o dispositivi Alexa e Google gestire a distanza luci, clacson, apertura e chiusura delle portiere. Il sistema consente anche di scegliere l’opzione di notifica in caso di superamento di una soglia di velocità, orario o zona preimpostata. Il nuovo SUV Nissan Qashqai, che vanta enormi successi sin dal lancio della prima generazione, in virtù delle dimensioni compatte, della propulsione elettrificata e delle tecnologie di bordo, è il mezzo ideale per muoversi in modo agile e sicuro su ogni tipologia di strada.

Nissan Qashqai premiato con 5 stelle all’Euro NCAP

Nissan Qashqai è uno dei veicoli più sicuri, premiato con 5 stelle all’Euro NCAP, che gli ha assegnato un punteggio di 91% per la protezione degli occupanti adulti e bambini, collocandolo tra i migliori fra i competitor diretti. Prestazioni eccezionali ottenute grazie alla nuova piattaforma CMF-C, realizzata con acciaio ultra resistente, che ne migliora la robustezza, ne riduce il peso e facilita assorbimento e dissipazione della forza di un eventuale impatto, prima che arrivi all’abitacolo.

Per la prima volta su un’auto del brand Nissan in Europa l’airbag centrale, che previene l’urto fra la testa del guidatore e del passeggero anteriore, ha contribuito a ottenere un massimo di 16 punti nel test di impatto laterale.

Nissan Qashqai ha ottenuto un punteggio del 70% nei test sulla protezione di pedoni e ciclisti. L’auto vanta diversi sistemi di sicurezza attiva, tra cui il Sistema Intelligente di Frenata d’Emergenza, che avvisa il guidatore e aziona i freni se l’auto riscontra un rischio di impatto con altri veicoli, pedoni o ciclisti. I nuovi fari intelligenti sono in grado di regolare la forma del fascio di luce per evitare che i conducenti in avvicinamento sulla corsia opposta vengano abbagliati.

Il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco può intervenire sullo sterzo per aiutare a prevenire il cambio di corsia se l’auto che sopraggiunge è nella zona non visibile dagli specchietti retrovisori. Il Rear Cross Traffic Alert previene le collisioni in fase di retromarcia, azionando i freni se rileva un ostacolo in movimento nelle vicinanze. La scelta di materiali avanzati e l’uso di tecnologie passive e attive offrono una guida agile e sicura in tutte le situazioni.

Come ha dichiarato David Moss, il Senior Vice President Research & Development (R&D), nello sviluppo del nuovo SUV Qashqai, la Casa ha valutato come la tecnologia può supportare il guidatore in situazioni complesse.

Nissan Driver’s Guide, l’app gratuita per prendere subito confidenza con l’auto

Per chi acquista Nissan Qashqai, prendere confidenza con la nuova auto e sfruttarne da subito tutte le potenzialità è ancora più facile grazie a Nissan Driver’s Guide, l’app libera e gratuita che può essere scaricata su dispositivi mobili Apple e Android.

Sono tante le cose che si possono fare con solo pochi tocchi sullo schermo dello smartphone; per esempio si può capire il funzionamento e l’utilizzo delle tecnologie di bordo e della strumentazione, come regolare sedili, volante, luci, specchietti, conoscere il significato delle spie luminose del quadro strumenti, capire come gestire il sistema di trazione 4×4 o aggiornare le mappe del navigatore.

Nissan Driver’s Guide molto è più di un manuale d’uso in formato elettronico, tanto da risultare utile non solo a chi possiede già un nuovo Qashqai, ma anche chi ne sta valutando l’acquisto, vanta un’ampia gamma di immagini, didascalie, descrizioni chiare e sintetiche e la semplicità con cui è possibile consultarle.

Sono tante le novità introdotte sul nuovo Qashqai, e l’app è un comodo strumento per conoscerle e utilizzarle al meglio. Ad esempio il nuovo quadro strumenti digitale multifunzione da 12,3” ad alta definizione, che può essere configurato per la navigazione, l’intrattenimento, gli aggiornamenti sul traffico o le informazioni sul veicolo; o l’innovativo Head Up Display da 10,8”, che proietta informazioni sull’itinerario, sul traffico o di assistenza alla guida sul parabrezza, nel campo visivo del guidatore.

L’app Nissan Driver’s Guide integra inoltre una funzione di Realtà Aumentata, grazie alla quale è possibile conoscere il dettaglio di funzioni e comandi della vettura. Basta puntare la fotocamera dello smartphone sul volante, sul sistema di infotainment o sul sistema di climatizzazione e selezionare il comando per il quale si vogliono conoscere dettagli e funzionamento.

L’app è organizzata in 6 sezioni tematiche ed è disponibile in 19 lingue. Le categorie disponibili sono: Spie di avvertimento, Guida rapida per l’utente, Informazioni sugli pneumatici, Vano motore, Garanzia, Nissan Assistance.

Allestimenti e prezzi

Il listino prezzi di Nissan Qashqai prevede sei versioni: Visia, Acenta, Business, N-Connecta, Tekna e Tekna+, tutte equipaggiate con motore benzina Dig-T 1.3 Mild Hybrid. Il prezzo di listino del SUV parte da 26.550 euro per la versione Visia, con motore mild hybrid 140 Cv, 2WD e cambio manuale a 6 rapporti. Al top della gamma c’è l’allestimento Tekna+, con retrotreno a schema multilink e motore da 158 cavalli, che abbinato al cambio manuale e due ruote motrici è offerto al prezzo di 38.500 euro, mentre con la trasmissione Xtronic e 2WD si arriva a 40.690 euro, 42.690 euro in caso di 4WD.