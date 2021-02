Nissan Qashqai si rinnova: prezzo e caratteristiche

editato in: da

Nuova Nissan Qashqai, ecco come si presenta la nuova generazione

Nissan presenta la terza generazione di Qashqai; da quando la Casa ha creato il segmento nel 2007, sono stati venduti oltre 3 milioni di questo formidabile SUV in Europa. Il brand mantiene i principi che hanno guidato la progettazione e lo sviluppo delle due generazioni precedenti.

Per intenderci parliamo di design elegante, dotazione tecnologica e motori efficienti, alta qualità costruttiva e un’esperienza di guida tipica dei segmenti superiori. Nissan Qashqai è pioniere e benchmark in Europa del segmento dei crossover compatti dal 2007. Si tratta di uno dei veicoli di maggiore successo degli ultimi anni. I prototipi del nuovo modello hanno completato i loro ultimi testi di guida alla fine dello scorso anno e i clienti possono finalmente vedere la nuova vettura in tutto il suo splendore nelle concessionarie.

Nissan Qashqai Premiere Edition, versione speciale di lancio ricca di tecnologia innovativa

Nuovo Qashqai Premiere Edition è oggi in vendita presso le concessionarie Nissan o prenotabile online sul sito ufficiale dell’azienda. Si tratta di una versione speciale in edizione limitata, destinata ai primi clienti del nuovo SUV della Casa, di straordinario successo in ogni sua generazione precedente.

La Premiere Edition si caratterizza per le sue dotazioni tecnologiche tipiche delle vetture di fascia superiore. Il nuovo display in alta definizione da 9 pollici ospita il nuovo sistema di infotainment Nissan, mentre un ulteriore schermo multifunzione Full TFT personalizzabile da 12,3 pollici si trova di fronte al conducente, sostituendo i tradizionali quadranti.

Altro elemento di altissima tecnologia è l’Head-Up Display (HUD) da 10,8’’, il più grande del segmento, che fornisce al nuovo SUV della Casa dei grandi valori quali la velocità, le informazioni stradali, i dati di navigazione tutti proiettati nel campo visivo del conducente, riducendo le opportunità di distrarre lo sguardo dalla strada. Caratteristica molto importante, visto e considerato quanto sia alta la percentuale di incidenti in auto che si verificano proprio per la disattenzione del conducente alla guida.

Grazie a un comodissimo e innovativo sistema di ricarica wireless da 15W, tra i più potenti nel segmento, tutti gli occupanti del Nuovo Nissan Qashqai possono caricare facilmente i loro smartphone a bordo del veicolo. Grazie alla compatibilità con Apple CarPlay in modalità wireless, gli iPhone possono connettersi a Qashqai dando la possibilità di utilizzare, tramite il display, moltissime delle app del telefono. Chi è a bordo può connettersi anche tramite le 4 porte di ricarica USB presenti nell’abitacolo (2 porte USB-A e 2 porte USB-C).

Altra tecnologia di ultima generazione? Nissan Qashqai Premiere Edition sarà equipaggiato anche con il nuovo ProPILOT con Navi-link, che è in grado di fornire supporto al conducente in una più ampia gamma di situazioni di guida. Non possiamo non parlare poi dei fari a matrice LED, anch’essi dotati di un’avanzata tecnologia che regola il fascio luminoso, di ampia intensità e portata, che garantisce un’eccellente visibilità. Il fascio è diviso in 12 elementi singoli che si disattivano in modo selettivo se viene rilevato un altro mezzo che proviene dalla direzione opposta. In virtù di questa innovazione, la luce dei fari resta ampia e profonda, ma il profilo proiettato cambia, in modo che gli altri guidatori non vengano abbagliati fastidiosamente (anche questo può essere infatti pericoloso per la sicurezza sulla strada).

Le colorazioni 2 Tone di Nuovo Nissan Qashqai

Uno degli elementi di maggior successo della gamma Qasqhai è da sempre il suo stile, caratteristica che determina la passione dei clienti per questo SUV tanto amato. Per la Premiere Edition si è deciso di offrire maggiori possibilità di personalizzazione con numerose opzioni a due tonalità per i colori esterni.

Il nuovo Magnetic Blue, il Ceramic Grey e il White Pearl Brilliang sono abbinabili al tetto nero, la Premiere Edition dispone anche di barre al tetto perfettamente integrate, rifinite in argento opaco. L’aspetto dinamico ed elegante è esaltato dai nuovi cerchi in lega da 18 pollici con finitura a taglio diamantato. Il tetto dona tanta luce e un gran senso di spazio, è dotato di una tenda scorrevole motorizzata in grado di proteggere i passeggeri nei giorni caldi e soleggiati.

Gli interni di Nissan Qashqai Premiere Edition

Nell’abitacolo del SUV vediamo finiture in tessuto nero, cruscotto e console centrale neri, che si combinano perfettamente con il cielo della vettura di colore grigio, in grado di conferire agli interni del veicolo raffinatezza e classe. Maggiore spazio per le ginocchia dei passeggeri sui sedili posteriori e per le spalle di guidatore e passeggero anteriore, offerti dalla nuova piattaforma CMF-C, che ha permesso un passo più lungo e maggiore ergonomia degli spazi interni.

Nissan Qashqai, la tecnologia mild hybrid

Il Nuovo Qashqai Premiere Edition monta un motore benzina turbo da 1,3 litri con tecnologia mild hybrid, che garantisce un alto livello di efficienza. L’energia recuperata in fase di decelerazione (frenata rigenerativa) viene immagazzinata nella batteria agli ioni di Litio e poi sfruttata per ottimizzare l’erogazione della coppia motrice (Torque Assist) in fase di ripartenza rapida. La stessa energia viene utilizzata anche durante l’arresto per inerzia (Coasting) nelle versioni con Xtronic, dove, sotto i 18 km/h di velocità e con il pedale del freno premuto, il motore termico si spegne e l’energia accumulata viene utilizzata per alimentare l’impianto elettrico del mezzo. Un sistema che consente di ridurre i consumi di carburante e le emissioni inquinanti dell’auto.

Tra 20 e 110 km/h, durante la fase di accelerazione, l’energia della batteria agli ioni di Litio è utilizzata per generare una coppia addizionale per un massimo di 20 secondi, contribuendo a ridurre l’impegno richiesto al motore termico, con vantaggio, anche in questo caso, in termini di consumi e emissioni. La nuova motorizzazione è disponibile in due livelli di potenza: 140 CV abbinato a una trasmissione manuale a 6 rapporti e 158 CV abbinato al nuovo cambio Xtronic, azionato dal selettore di marcia sulla console centrale. Inoltre, il controllo manuale dell’Xtronic può essere gestito tramite paddles dietro il volante.

Le varianti di Nissan Qashqai Premiere Edition e i prezzi di listino

Il Nuovo Qashqai (arrivato alla sua terza generazione) Premiere Edition sarà disponibile in due versioni, il 1.3 benzina mild hybrid da 140CV, 2WD, abbinato a cambio manuale a 6 rapporti, venduto al prezzo di 33.870 euro, e il 1.3 benzina mild hybrid da 158CV, 2WD, abbinato a cambio Xtronic, al prezzo di 37.270 euro. Le prime consegne sono previste per il mese di giugno. Sul listino ci sono ancora le altre versioni disponibili.