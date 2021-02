Nissan Qashqai 2021, svelata la nuova generazione

editato in: da

Nuova Nissan Qashqai, ecco come si presenta la nuova generazione

Nissan presenta la terza generazione di Qashqai. Da quando la Casa ha creato il segmento nel 2007, sono stati venduti oltre 3 milioni di Qashqai in Europa. Il brand mantiene i principi che hanno guidato la progettazione e lo sviluppo delle due generazioni precedenti: design elegante, dotazione tecnologica e motori efficienti, alta qualità costruttiva e un’esperienza di guida tipica dei segmenti superiori.

Con la nuova piattaforma CMF-C alla base del modello, il nuovo Qashqai alzerà il livello nel segmento dei crossover e i clienti ne apprezzeranno le caratteristiche. Anche la terza generazione è stata progettata dal team di Nissan Design Europe a Londra, mentre la sua ingegnerizzazione è stata affidata al Nissan Technical Centre Europe di Cranfield, Bedfordshire, nel Regno Unito.

Marco Fioravanti, Vice President Product Planning di Nissan Europa, dichiara: “Il punto di partenza per la progettazione e lo sviluppo del nuovo Qashqai è stata un’analisi approfondita delle relazioni che abbiamo instaurato con i nostri clienti del SUV nel corso degli ultimi 13 anni. Questo ci ha permesso di comprendere le loro necessità e approfondire cosa apprezzano del crossover che usano quotidianamente”.

Il nuovo Qashqai ha una linea di cintura più marcata e una presenza più robusta, grazie anche ai nuovi cerchi in lega da 20’’, introdotti su questa vettura per la prima volta. Il passo è più lungo di 20mm, per una lunghezza complessiva incrementata di 35 mm. Aumentano anche l’altezza (+25mm) e la larghezza (+32mm). Il SUV mantiene quindi sostanzialmente le sue dimensioni esterne, una caratteristica che ha contribuito al successo delle precedenti generazioni.

All’interno, il nuovo design ergonomico offre più abitabilità e spazio. Connesso, confortevole e accogliente, l’abitacolo del nuovo Qashqai, già annunciato alla fine dello scorso anno, fissa nuovi standard nel segmento, con un design elegante e maggiore fruibilità. Lo spazio nell’abitacolo è reso armonioso e rilassante in virtù della nuova illuminazione bianca.

Nissan ha l’obiettivo di raggiungere, in Europa, il 50% delle vendite totali di tipo elettrificato entro l’anno fiscale 2023. A tale obiettivo contribuirà il Nuovo Qashqai, che sarà disponibile con motore benzina 1.3 DiG-T con tecnologia mild hybrid e l’innovativo ed esclusivo sistema e-POWER, al suo debutto in Europa. Il nuovo Nissan Qashqai offre molteplici configurazioni per adattarsi alle varie esigenze dei clienti, i quali potranno scegliere, oltre alle due diverse motorizzazioni, fra due o quattro ruote motrici, cambio manuale a 6 marce o nuovo Xtronic.

Gianluca de Ficchy, Presidente della Regione Nissan AMIEO, dichiara: “Il nuovo Qashqai cambierà quello che i clienti si aspettano da un’auto familiare. Comfort, raffinatezza e tecnologia saranno paragonabili ai veicoli di segmento superiore, mentre l’esperienza di guida soddisferà guidatori e passeggeri. Con la tecnologia e-POWER di Nissan, riteniamo che i clienti si innamoreranno della sensazione di un propulsore elettrico, senza problemi di autonomia”.