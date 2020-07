Nissan Qashqai vince il premio ‘Best Car for City Driver’

editato in: da

Nissan N-Tec versione speciale: look lussuoso e accattivante

Nell’AutoTrader New Car Awards sono i clienti a decretare i vincitori, un campione di cittadini britannici chiamato ad esprimere un giudizio. Tutti i migliori modelli di auto sul mercato sono a confronto tra loro.

Per l’edizione 2020 degli Awards Nissan Qashqai si è aggiudicato il titolo di ‘Best Car for City Driver’, grazie al voto di 9.000 nuovi proprietari del veicolo. Il Direttore Editoriale di AutoTrader Erin Baker ha detto: “Nissan Qashqai si aggiudica gli onori di una competizione molto serrata. I costi di gestione sono importanti per chi usa la vettura in città e in questo Qashqai ha trionfato. Con una combinazione impareggiabile di affidabilità, spazio e comfort, si è affermato come chiaro vincitore”.

L’Amministratore Delegato di Nissan Motor GB Ltd., Andrew Humberstone, ha aggiunto: “La formula vincente di Qashqai ha guidato il mercato delle vendite crossover nel Regno Unito dal primo giorno e ci aspettiamo che continui a farlo. Siamo orgogliosi di aver vinto questo premio, non solo perché riconosce Qashqai come una vettura eccellente per la città, ma perché è stata votata da migliaia di clienti, che hanno riposto fiducia in Nissan e ora si stanno godendo la loro scelta di acquisto. Questo è molto importante per noi”.

Il crossover di Nissan è stato lanciato per la prima volta sul mercato nel 2007 e rilanciato nuovamente lo scorso anno, da quel momento è stato il pioniere del segmento e ne è rimasto leader grazie al suo stile SUV, unito all’efficienza e alle prestazioni di una berlina. All’inizio di quest’anno è stata lanciata la versione speciale N-TEC, a cui sono stati inseriti nuovi elementi di design, come ad esempio la griglia frontale e le calotte dei retrovisori nere, i fari bruniti e i nuovi cerchi neri da 19 pollici.

All’interno inedite finiture nere dei sedili in pelle sintetica e Alcantara, materiali soft touch e bocchette di ventilazione nere. Nissan Qashqai presenta inoltre la nuova tecnologia di assistenza alla guida ProPILOT, il sistema intelligente di assistenza al parcheggio, il nuovo infotainment NissanConnect, con tecnologia Apple CarPlay e Android Auto.

La versione speciale N-TEC del crossover che da sempre è in vetta alle classifiche dei più venduti in Italia, è stata realizzata per andare incontro alle nuove esigenze dei clienti e ai nuovi trend del mercato auto in Europa,. Lo scorso mese di marzo Nissan ha presentato una nuova linea di presse XL di stampaggio nel Regno Unito, svelando una parte dei preparativi della prossima generazione del crossover di successo Qashqai.