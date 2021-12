Nissan, gli obiettivi per un futuro elettrificato

Nissan Ambition 2030, l’azienda svela quella che sarà la nuova visione a lungo termine, che mira a potenziare e migliorare la mobilità del futuro. La Casa auto vuole diventare totalmente sostenibile nell’intero ciclo di produzione e vita dei prodotti, contribuendo a creare un mondo più pulito, più sicuro e più inclusivo.

Una nuova visione per Nissan, con la quale il marchio usa il suo valore strategico, accrescendo la mobilità dei propri clienti attraverso esperienze di guida sempre più sicure, emozionanti e connesse con l’ambiente circostante. La Casa, in particolare, andrà a realizzare il primo ecosistema intelligente di mobilità integrata EV36Zero, che riguarda la produzione di nuovi veicoli elettrici (EV), microgrid per la gestione razionale dell’energia 100% rinnovabile tra le vetture e la rete e una nuova Gigafactory per lo sviluppo delle batterie.

Il nuovo hub, presso lo stabilimento di Sunderland, nel Regno Unito, rappresenta un investimento iniziale di 1 miliardo di sterline. Ambition 2030 è il piano che sostiene gli obiettivi Nissan di raggiungere la neutralità dal carbonio in tutto il ciclo di vita dei suoi prodotti entro il 2050, tra cui: un’opzione elettrificata per ogni auto del brand in Europa (entro il 2023), con un mix di vendite elettrificate di oltre il 75% entro l’anno fiscale 2026, la concept car CHILL OUT, crossover di nuova generazione svelato in occasione della presentazione di Ambition 2030, utilizza la piattaforma dell’Alleanza CMF-EV e offre accelerazione brillante e controllo senza precedenti; Nissan inoltre espanderà i suoi impianti di ricondizionamento delle batterie oltre il Giappone con una nuova sede in Europa nel 2022 e infine, basandosi sul successo di Nissan LEAF, il brand introdurrà a breve l’innovativa tecnologia e-POWER sui nuovi Qashqai e X-Trail.

Con l’arrivo del crossover 100% elettrico Ariya, si profila all’orizzonte una gamma europea completamente elettrificata. Guillaume Cartier, Chairperson Nissan per la Regione AMIEO, dichiara: “Nell’ultimo decennio, l’Europa è la regione che ha condotto la transizione verso l’elettrificazione. Nella nostra visione del prossimo decennio assisteremo a un’ulteriore accelerazione di questo processo.

Non solo offriremo una versione elettrificata di tutte le nostre auto in Europa, ma la nostra visione a 360° per una mobilità sostenibile porterà energia 100% rinnovabile al nostro hub EV nel Regno Unito e vedrà l’introduzione di nuovi impianti di ricondizionamento delle batterie in Europa”.