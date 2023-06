Nissan: nuova tecnologia di assistenza alla guida

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Nissan Nissan propone la nuova tecnologia in grado di prevenire gli incidenti stradali

Nissan approva e installa sulle sue auto una nuova tecnologia di assistenza alla guida basata su LIDAR, il suo nome è Intersection Collision Avoidance, e si stratta di un sistema che è stato pensato per evitare collisioni con i veicoli provenienti da direzioni laterali. Una tecnologia di ultima generazione, in grado di leggere l’ambiente circostante e, se necessario, anche di azionare automaticamente i freni.

In ambito di sicurezza stradale, una tematica sempre più delicata e sentita, visto il numero crescente di vittime della strada, le tecnologie di assistenza alla guida prevengono l’errore umano, prima causa di incidenti stradali.

Come funziona l’Intersection Collision Avoidance

Nissan ha annunciato alla stampa la realizzazione e messa a punto di una nuova tecnologia avanzata di assistenza alla guida basata su LIDAR. Come detto, il suo nome è Intersection Collision Avoidance, e si tratta di una funzione che gli esperti del team Nissan hanno pensato e creato per eseguire delle manovre automatiche in grado di evitare la collisione con altri veicoli che improvvisamente attraversano la traiettoria della vettura.

Una novità molto importante, che rappresenta un passo avanti significativo nell’ambito della guida autonoma in sicurezza, soprattutto in contesti urbani complessi e per la gestione degli incroci stradali.

Fonte: Ufficio Stampa Nissan

Il Senior Vice President, Reserch & Advanced Engineering Division Nissan, Takao Asami, ha dichiarato: “Lo sviluppo di questa tecnologia rientra nell’ambito del Nissan Ambition 2030, la nostra visione a lungo termine per un mondo più pulito, sicuro e inclusivo. Contiamo di completare lo sviluppo delle tecnologie di assistenza alla guida basate su LIDAR di prossima generazione entro la metà di questo decennio. Nissan sta sviluppando tecnologie che possono contribuire a una drastica riduzione degli incidenti stradali, per la sicurezza dei nostri clienti e di tutti gli utenti della strada”.

Tecnologia di ultima generazione per una maggior sicurezza stradale

Il lavoro che ha portato Nissan allo sviluppo e all’implementazione dei sistemi di sicurezza sui suoi veicoli, ha permesso alla Casa di creare l’Intersection Collision Avoidance, tecnologia dotata di una nuova logica di controllo, che permette di rilevare in modo rapido e accurato la posizione e la velocità di un oggetto che proviene da una direzione laterale.

Il nuovo sistema di Nissan è progettato per rispondere immediatamente a situazioni mutevoli ed è in grado di azionare automaticamente i freni nel caso in cui rileva un potenziale pericolo, per evitare collisioni e possibili incidenti.

Sono tanti i sinistri stradali che si verificano in contesti urbani e a causa di errore umano. Per questo Nissan ha voluto lavorare a un nuovo sistema in grado di andare a correggere alcuni dei possibili comportamenti errati degli automobilisti, ha deciso di implementare le tecnologie di assistenza alla guida Nissan, grazie agli avanzati sistemi di rilevamento e di decisione autonoma, che al momento possono essere considerate un valido supporto al miglioramento della sicurezza stradale.

La Casa, oltre che sulla sicurezza, è molto attiva anche nel piano di elettrificazione della mobilità, vista la necessità di eliminare i motori termici – a benzina e diesel – in tutta Europa a partire dal 2035. Ne è un esempio la Nissan Ariya, il crossover coupé elettrico, che ha ottenuto lo scorso aprile il punteggio massimo di 5 stelle e un Punteggio Totale Pesato pari a 9,6 nel Green NCAP, l’iniziativa indipendente volta a sottolineare quelle che sono le capacità delle Case automobilistiche e dei modelli dei vari brand di distinguersi nella sostenibilità, riducendo al massimo l’impatto ambientale.