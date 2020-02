Nissan Leaf e+: 400 km di autonomia per l’elettrica più venduta

editato in: da

Nissan Leaf: l’auto elettrica più venduta in Italia e in Europa

Nissan Leaf e+ è l’auto elettrica più venduta, oggi la vettura si rinnova completamente e vuole continuare a mantenere il suo grandioso successo. La novità più importante riguarda senza alcun dubbio l’autonomia, che raggiunge i 400 km.

L’autonomia è di alto livello grazie al pacco di batterie più potente da 62 kWh, oltre a questo la nuova Nissan Leaf e+ monta il ProPilot, per una guida autonoma di tipo 2, e l’e-pedal, che permette di condurre l’auto solo modulando il pedale dell’acceleratore. Leaf è molto silenziosa e offre uno scatto di accelerazione ottimale, da 0 a 100 km/h in 6.9 secondi. Nonostante questo è meglio non utilizzare la vettura in guida sportiva, come si potrebbe, ma più tranquilla, in modo che non si consumi una quantità di energia troppo elevata.

La nuova modalità B aumenta il recupero energetico in fase di decelerazione ma non priva il motore di brio e vivacità. La modalità ECO permette un ulteriore risparmio energetico. Nissan Leaf ha guadagnato 5 stelle Green NCAP per l’efficienza energetica, con il massimo punteggio nei test Clean Air grazie alla propulsione 100% elettrica a zero emissioni.

La nuova batteria contiene 288 celle rispetto alle 192 della versione da 40 kWh, con una maggiore capacità di stoccaggio dell’energia. La stessa offre una potenza più elevata, sprigionando 217 cavalli e 115 km in più di autonomia rispetto alla versione meno potente. Come abbiamo detto infatti con un pieno di energia si percorrono fino a 400 km, Nissan Leaf così si trova ai vertici delle elettriche per la percorrenza di alto livello nel caso di utilizzo cittadino della vettura o di spostamenti di medio raggio.

Oltre alla tecnologia che permette un’autonomia da record, la nuova Leaf e+ si caratterizza anche per la migliore connettività di sempre, che permette di gestire l’auto tramite un’app. Si possono controllare infatti il clacson e le luci, accendere il climatizzatore a distanza, monitorare il supporto e l’assistenza Nissan e controllare anche la ricarica della vettura. L’auto è dotata di park assist, che aiuta il guidatore nelle manovre. La nuova versione Tekna di Nissan Leaf e+ mostra interni molto curati, l’infotainment è tipico del brand, integrato con Android Auto e Apple CarPlay. I prezzi partono da 35.000 euro, la versione Tekna e+ costa circa 46.000 euro.