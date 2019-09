Nissan Juke, svelata la nuova generazione del Suv di successo

editato in: da

Nuovo Nissan Juke: ecco come cambia il nuovo Suv

Il mercato dei B-Suv è uno dei più apprezzati in Italia e senza dubbio Nissan JUKE ha aperto la strada di questo segmento nel 2010. Dopo oltre un milione di unità vendute in Europa, ora la casa giapponese presenta la nuova generazione di JUKE. Il nuovo Nissan JUKE fissa nuovi standard nel segmento dei B-Crossover, con dimensioni maggiori e un carattere atletico, con cerchi in lega da 19 pollici e tetto che sembra quasi “sospeso”, caratteristica tipica dei coupé.

Trasformato anche negli interni, nuovo Nissan JUKE offre più spazio per i passeggeri e per i loro effetti personali, con le sedute posteriori che hanno uno spazio per le ginocchia aumentato di ben 5,8 cm, lo spazio posteriore per la testa è maggiore di 1,1 cm e la capienza del bagagliaio che raggiunge i 422 litri, un +20% rispetto alla generazione precedente. Gli interni sono stati completamente ripensati per offrire stile e comfort grazie a una migliore posizione di guida, maggiore spazio posteriore, controlli e alloggiamenti più comodi e intuitivi. Nuovi materiali soft-touch per il cruscotto, per gli inserti delle portiere e del poggia ginocchia garantiscono un feeling premium, così come i sedili sportivi monoform di serie, con rivestimento opzionale in Alcantara o pelle.

DIMENSIONI – Nissan JUKE è pensato per essere agile nonostante le dimensioni più generose. La lunghezza di 4.210 mm, l’altezza di 1.595 mm e la larghezza di 1.800 mm garantiscono un maggiore spazio interno, ma la vettura resta compatta e anche più leggera di 23 kg. Grazie all’utilizzo di acciaio ad alta resistenza, la nuova generazione di JUKE è dotata di una piattaforma più rigida che garantisce maggiore stabilità, performance, manovrabilità in curva e migliore controllo.

MOTORE – Nuovo Nissan JUKE è equipaggiato con un efficiente motore benzina da 1.0l, tre cilindri DIG-T turbocompresso, da 117 CV, grazie al quale migliorano le performance e si riducono i consumi. Disponibile in abbinamento a un cambio manuale a 6 rapporti o a un cambio automatico a doppia frizione (DCT) a 7 rapporti con comandi al volante.

È possibile scegliere fra tre modalità di guida, Eco, Standard e Sport, per adeguare il comportamento della vettura allo stile di ogni guidatore e ad ogni situazione.

TECNOLOGIE AVANZATE – Equipaggiato con le tecnologie Nissan Intelligent Mobility e funzioni di assistenza alla guida, il nuovo JUKE è anche il modello Nissan più connesso di sempre grazie al nuovo sistema di Infotainment.

Per la prima volta disponibile su JUKE la tecnologia ProPILOT, che assiste il guidatore in fase di accelerazione, sterzata e frenata. Progettato per la gestione della singola corsia in autostrada, ProPILOT accelera e rallenta la vettura per mantenerne la giusta velocità e la giusta distanza dal veicolo che precede e tiene la vettura al centro della corsia.

Inoltre, la compatibilità con Google Assistant permette il controllo di alcune funzioni, tra cui l’accensione dei fari della vettura e la possibilità di inviare la destinazione al navigatore di bordo tramite comandi vocali al proprio smartphone.

PREZZO – Per quanto riguarda il prezzo del nuovo Nissan JUKE dovrebbe aggirarsi intorno ai 20mila euro.