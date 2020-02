Nissan Juke, il nuovo suv sembra un veicolo aerospaziale

editato in: da

Nuovo Nissan Juke arriva in Italia. Prezzo e dimensioni

Il nuovo Nissan Juke ha molto in comune con un vero veicolo spaziale, a partire dagli sforzi nella ricerca, gli sviluppi e i traguardi tecnologici che nel settore automobilistico e aerospaziale hanno sempre l’uomo come elemento centrale.

L’obiettivo dei ricercatori è trovare nuove soluzioni per migliorare le potenzialità, la sicurezza e il comfort di piloti e passeggeri. Il rapporto uomo-macchina è cambiato nel tempo, grazie alla meccanica e all’elettronica sempre più sofisticate e capaci di ampliare le capacità umane. I sistemi di monitoraggio, controllo e intervento presenti a bordo sono in grado di agire automaticamente in modo più rapido ed efficace di quanto farebbe il pilota più esperto.

Sia su un’auto che su un veicolo spaziale tutto è pensato per offrire il massimo controllo con il minimo sforzo, tutto serve per gestire situazioni ordinarie e straordinarie, a interagire col mondo circostante e garantire la massima sicurezza. La tecnologia rende protagonista l’uomo, andando a colmare i suoi limiti e offrendogli un’esperienza mai provata prima.

Le auto oggi, come anche Nissan Juke, permettono di essere sempre connessi col resto del mondo in modo facile, rapido e intuitivo. I veicoli spaziali, invece, sono diventati dei complessi laboratori dove condurre esperimenti di fisica, medicina, biologia, testare nuove tecnologie, fare osservazioni astronomiche e meteorologiche.

La sintesi dell’esperienza a bordo delle vetture Nissan è sicurezza, controllo e piacere di guida, una visione di mobilità che oggi possiamo chiamare Nissan Intelligent Mobility e fra le vetture con motore termico, il nuovo Nissan Juke ne è la massima espressione. Equipaggiato con i più avanzati sistemi di assistenza alla guida, è anche il modello Nissan più connesso di sempre grazie al nuovo sistema di Infotainment.

Per la prima volta Nissan Juke offre ai clienti la tecnologia ProPILOT, che assiste il guidatore in fase di accelerazione, sterzata e frenata. Dispone anche di un pacchetto completo di tecnologie di sicurezza, tra cui sistema di frenata d’emergenza Intelligente con riconoscimento di pedoni e ciclisti, rilevamento della segnaletica stradale, sistema intelligente di mantenimento della corsia, sistema intelligente di rilevamento posteriore degli ostacoli in movimento e sistema intelligente di avviso e intervento angolo cieco.

Il nuovo sistema di infotainment NissanConnect, con integrazione Apple CarPlay e Android Auto, permette di replicare le applicazioni del proprio smartphone e accedere al TomTom Maps & Live Traffic. L’auto offre inoltre il WiFi integrato, un nuovo servizio che sarà disponibile nel corso del 2020.