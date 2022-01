Nissan Juke, la nuova versione speciale per Batman

Nissan Juke, SUV di grande successo, si presenta nella sua nuova edizione speciale dedicata a Batman, nel nuovo ed esclusivo colore Ceramic Grey per gli esterni, con dettagli spiced lemon sulle finiture del paraurti e sulle modanature laterali. Ottima la dotazione tecnologica per il comfort e la sicurezza.

L’auto nasce grazie alla partnership promozionale intrapresa da Nissan con Warner Bros Pictures, in occasione della première del nuovo film The Batman, prevista nelle sale italiane per il prossimo 3 marzo. La partnership darà luogo ad una campagna media dedicata con le immagini di Juke accanto alla grafica iconica della pellicola. Una vettura inedita, che porta con sé la simbologia e lo spirito che in questo ultimo film della saga celebra l’evoluzione cinematografica di Batman, un viaggio metaforico di crescita e scoperta.

Il look esterno della nuova Nissan Juke Kiiro

L’auto si presenza con un design moderno e molto audace, la versione speciale è stata chiamata Kiiro, parola giapponese che significa giallo. E in effetti, il nuovo colore degli esterni Ceramic Grey con tetto a contrasto Black è stato impreziosito da Nissan attraverso inediti dettagli di colore Spiced Lemon sulle finiture del paraurti anteriore e posteriore e sulle modanature laterali, che donano all’auto un carattere dinamico e distintivo.

Nissan Juke Kiiro si mostra con nuovi cerchi in lega da 19”, che provengono dalla versione top di gamma Tekna, ma per questa edizione speciale sono stati realizzati e inseriti in un’inedita veste total Black. Le calotte degli specchietti e la linea spiovente del tetto presentano un motivo grafico sofisticato. Il look dell’auto si presenta, nella sua complessità, allo stesso tempo dinamico e accattivante. E piacerà.

L’abitacolo a tema

All’interno sono stati inseriti i sedili sportivi Monoform in tessuto Black con inserti in pelle sintetica e impunture Spiced Lemon (il giallo torna sempre). Il poggia ginocchia, la console, il bracciolo centrale e le portiere anteriori sono rivestiti in pelle sintetica Black, e tra l’interno e l’esterno dell’auto si crea un fantastico effetto, molto armonioso. Il nome della versione speciale lo vediamo scritto su un elegante badge che la Casa ha deciso di posizionare sulla console centrale, vicino alla leva del cambio.

La nuova Nissan Juke Kiiro verrà realizzata in un’edizione limitata di 5.000 unità in tutta la regione, di cui 250 sono destinate al mercato italiano.

Cosa dire a proposito di motore e sicurezza a bordo

Il crossover di successo Nissan Juke nella sua versione Kiiro monterà, come il resto della gamma, un motore turbo benzina in grado di erogare 114 CV di potenza e una coppia di 200Nm. La dotazione di tecnologie per la sicurezza e il comfort è molto ricca, e possiamo citare alcuni sistemi a bordo, come la frenata di emergenza intelligente con riconoscimento di pedoni e ciclisti, il cruise control con comandi al volante, o ancora il riconoscimento segnaletica stradale e il sistema di avviso e intervento cambio corsia involontario.

E non è tutto, il sistema di infotainment NissanConnect consente a tutti di usare Apple CarPlay o Android Auto per riprodurre sul Touchscreen integrato da 8” le proprie app preferite. Nissan Juke offre l’uso di TomTom Maps & Live Traffic ma, grazie alla compatibilità con Google Assistant e Alexa, presenta anche un’infinità di altri comandi.