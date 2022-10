Nissan JUKE Hybrid, la versione moderna dell’iconico crossover

Fonte: Nissan

Il Crossover Coupé Nissan ha dato il via al segmento dei B-SUV e oggi è disponibile sul mercato nella sua prima versione elettrificata, JUKE Full Hybrid

Il 2022 è un anno molto importante per il brand Nissan, che mostra oggi più che mai il suo grande impegno per la mobilità sostenibile e la riduzione delle emissioni inquinanti dei suoi veicoli in gamma. In questo momento così significativo per la Casa giapponese è nata la nuova versione Full Hybrid dell’iconico crossover coupé JUKE.

Si tratta del primo di ben cinque nuovi modelli elettrificati che Nissan lancerà sul mercato: entro il 2023 infatti il marchio ha il grande obiettivo di avere la gamma di crossover elettrificati più nuova e completa dell’intero panorama automobilistico italiano.

La motorizzazione ibrida di Nissan JUKE

JUKE Full Hybrid è dotato di un propulsore ibrido composto da un motore a combustione interna di nuova generazione, in grado di erogare 69 kW (94 CV) di potenza e una coppia di 148 Nm, affiancato dal motore elettrico principale – entrambi Nissan – con una potenza di 36 kW (49 CV) e una coppia di 205 Nm. Il sistema è completato poi da uno starter/generatore (motore elettrico secondario) ad alta tensione da 15 kW, un inverter, una batteria raffreddata a liquido da 1,2 kWh e il cambio multi-mode.

Il propulsore di JUKE Full Hybrid è pensato per privilegiare la guida in elettrico: parte sempre in modalità 100% EV e la mantiene fino alla velocità di 55 km/h, viaggiando così a zero emissioni, che è uno degli obiettivi primari di Nissan oggi, ovvero privilegiare una mobilità sostenibile. Il guidatore riesce così ad apprezzare il piacere di guida in elettrico, beneficiando di un’accelerazione brillante e progressiva, godendo nel frattempo del comfort di un abitacolo silenzioso e privo di vibrazioni.

Ottimi i vantaggi anche in termini di efficienza, visto che i consumi si riducono del 36% nel ciclo urbano e del 19% nel ciclo combinato; per non parlare del fatto che aumenta la potenza, del 25% rispetto alla versione a benzina. Il propulsore di JUKE Full Hybrid è più efficiente e caratterizzato da una maggiore fluidità di funzionamento, con erogazione lineare della potenza e senza discontinuità nel passaggio tra le differenti marce.

Tecnologia di ultima generazione

L’equipaggiamento di serie di Nissan JUKE è molto ricco e avanzato, a partire dalla tecnologia Nissan e-Pedal Step, che dà la possibilità al conducente di accelerare e rallentare l’auto con il solo pedale dell’acceleratore. Come funziona? Alzando il piede dall’acceleratore il veicolo rallenta, la soluzione ideale per la guida urbana e nel traffico, per facilitare la manovra a bassa velocità. Per arrestare totalmente il veicolo sarà sempre necessario utilizzare il pedale del freno.

Altra tecnologia di ultima generazione è il ProPILOT Assist, il co-pilota intelligente che segue il flusso del traffico, aiutando il conducente a mantenere la distanza di sicurezza preimpostata e a rimanere al centro della corsia. Ottimi anche i sistemi di sicurezza: rilevamento della segnaletica stradale, sistema di avviso e intervento angolo cieco, frenata d’emergenza con riconoscimento ciclisti e pedoni, sistema di mantenimento della corsia.

E infine, non dimentichiamo l’app NissanConnect Services, attraverso la quale – tramite smartphone – il conducente può interagire con la sua auto da remoto per aprire e chiudere le portiere, azionare il clacson e le luci. L’auto è dotata anche di un sistema di alert che, sempre tramite app, avverte il proprietario se il veicolo viene utilizzato oltre un certo orario, perimetro o velocità precedentemente impostati.

Il design del crossover Nissan JUKE

Anche per la versione Full Hybrid di JUKE, Nissan ha deciso di mantenere lo stesso design Crossover Coupé, aggiungendo però alcuni dettagli distintivi. Tra questi in primis figura il badge “Hybrid” e una nuova griglia frontale, che in questa versione dispone di un sistema di chiusura che consente di variare automaticamente il flusso d’aria a seconda delle esigenze di raffreddamento, così da ridurre la resistenza aerodinamica.

La capacità del bagagliaio è di 354 litri e con i sedili posteriori ripiegati la capienza raggiunge un livello ai vertici della categoria, di 1.237 litri.

La Casa ha provveduto ad apportare alcune modifiche alla carrozzeria: oltre alla nuova griglia che gestisce al meglio il flusso d’aria, Nissan ha riprofilato lo spoiler posteriore, in modo che il lunotto possa beneficiare di un flusso d’aria più pulito. Anche i passaruota sulle ruote anteriori sono stati rimodellati e riposizionati per la stessa ragione, mentre il retrotreno oggi vanta una nuova copertura, per facilitare il passaggio dell’aria sotto il veicolo. Debuttano sulla nuova versione ibrida di Nissan JUKE i cerchi in lega da 17” con il nuovo design bicolore e i cerchi aerodinamici da 19”.

Gli interni del primo crossover ibrido di Nissan

Passando all’abitacolo, davanti alla posizione di guida del conducente troviamo due quadranti: a destra si visualizza la velocità e a sinistra c’è un indicatore di potenza: l’indicatore si sposta da “CHARGE”, quando è in corso la rigenerazione energetica a “ECO”, quando la propulsione è elettrica oppure “POWER”, quando si combinano motore termico e motore elettrico. Chiaramente compare anche l’indicatore dello stato di carica della batteria, indispensabile.

Tra i due quadranti è stato inserito il display combimeter da 7”, dove troviamo una rappresentazione visiva del flusso di potenza. Nella console centrale è posizionato il pulsante dell’e-Pedal Step, dietro a quello del freno di stazionamento elettrico. Per attivare la modalità 100% elettrica c’è il tasto EV MODE, posto tra le due delle bocchette d’aria centrali.

Listino prezzi

Nissan JUKE Full Hybrid è ordinabile in Italia già dallo scorso maggio e le consegne sono previste a partire da settembre 2022. Il prezzo di listino parte da 30.300 euro per la variante d’accesso, la N-Connecta, sale a 31.500 euro per la N-Design, e arriva a 32.860 euro per la Tekna.