Nissan Juke Enigma, limited edition del crossover compatto: i prezzi

editato in: da

Nissan Juke, la nuova versione speciale Enigma

Sono partite le prime consegne di Juke Enigma, la nuova versione speciale del crossover compatto di Nissan. Realizzato in edizione limitata, il SUV della Casa giapponese si offre al mercato con un design distintivo e una tecnologia avanzata che, per la prima volta per la Casa, può vantare su sistemi esclusivi.

Già frutto di rivisitazioni e innovazioni nel passato, con una nuova generazione svelata nel 2019, Juke si rifà il look con la versione Enigma pronta a conquistare il mercato. Marco Fioravanti, Vice Presidente, Product Planning, Nissan Europe, aveva presentato il nuovo veicolo giapponese sottolineando che “con la versione Enigma l’esperienza di guida migliora ulteriormente e lo stile si fa ancora più accattivante”.

Tra le tante migliorie dell’ultimo modello della linea della Casa, che lo posizionano ai vertici della gamma, ci sono gli esclusivi elementi di stile e novità in termini di tecnologie avanzate. La ricercatezza del design e l’eleganza non sono messi da parte e Nissan ha cercato di declinare al meglio l’unicità del SUV nei suoi esterni. Disponibile con una combinazione 2-Tone dark metal grey, con tetto black metallic, Juke Enigma si presenta al mercato come un’auto dal carattere audace. L’animo sportivo del modello viene poi evidenziato dai cerchi in lega da 19” Akari (leggeri), una veste rivisitata in total back.

La versione speciale è inoltre impreziosita da un disegno personalizzato a intreccio sulla linea tetto e sugli specchietti retrovisori. Da parte della Casa, poi, non può mancare il tocco che rende Juke Enigma esclusiva: un badge dedicato sia all’esterno che all’interno della vettura, che sottolinea l’unicità del modello a edizione limitata.

Novità di rilievo del crossover compatto giapponese, che arricchisce la già vincente gamma Juke, è il sistema di infotainment compatibile con Alexa. I clienti, grazie all’applicazione NissanConnect Services, possono infatti connettere l’auto a un qualsiasi dispositivo Amazon Alexa per monitorarne parametri e controllarne le funzioni. Oltre 13 i comandi codificati, utili ai possessori di Juke Enigma per individuare, ad esempio, dove è parcheggiata la vettura o conoscere la distanza percorribile con il carburante disponibile. Il modello, già presente nelle concessionarie italiane, è disponibile in due versioni: una con cambio manuale e una con cambio DCT, al prezzo rispettivamente di 26.000 euro e 27.700 euro.