Nissan JUKE: dieci anni di vita per il crossover di successo

Nuovo Nissan Juke: dieci anni di successi

Nissan Juke festeggia dieci anni di vita e di successi sul mercato grazie ad oltre un milione di clienti che hanno apprezzato da subito le linee originali di questo crossover.

Oggi la nuova generazione di Nissan JUKE conserva molte delle qualità che hanno decretato il successo della versione originale e le migliora ulteriormente, regalando un’esperienza di guida di alto livello, coinvolgente e sempre più connessa.

Più spazio a bordo e nel bagagliaio

Nuovo Nissan JUKE è pensato per essere agile ma è anche cresciuto in dimensioni. La lunghezza di 4.210 mm, l’altezza di 1.595 mm e la larghezza di 1.800 mm garantiscono un maggiore spazio interno. Il nuovo Nissan JUKE offre anche più spazio per i passeggeri e per i loro effetti personali, con le sedute posteriori che hanno uno spazio per le ginocchia aumentato di ben 5,8 cm, lo spazio posteriore per la testa è maggiore di 1,1 cm e la capienza del bagagliaio che raggiunge i 422 litri, un +20% rispetto alla generazione precedente.

Forte personalizzazione

La forte personalità del veicolo è enfatizzata da un’esclusiva gamma di colori e di opzioni di personalizzazione, con 15 combinazioni 2TONE per la carrozzeria, tra cui l’inconfondibile Fuji Sunset Red e l’abbinamento più amato dai clienti, Pearl White con il tetto nero.

Tecnologia Pro Pilot che assiste il guidatore

JUKE è per la prima volta equipaggiato con tecnologia ProPILOT, che assiste il guidatore in fase di accelerazione, sterzata e frenata. Inoltre offre un pacchetto completo di tecnologie di sicurezza, tra cui sistema di frenata d’emergenza intelligente con riconoscimento di pedoni e ciclisti, rilevamento della segnaletica stradale, sistema intelligente di mantenimento della corsia, sistema intelligente di rilevamento posteriore degli ostacoli in movimento e sistema intelligente di avviso e intervento angolo cieco. Quest’ultima dotazione, che segnala la presenza di ostacoli negli angoli ciechi e se necessario riporta la vettura in carreggiata, con nuovo Nissan JUKE appare per la prima volta nel segmento dei crossover compatti.

Tanta tecnologia a bordo

JUKE è anche il modello Nissan più connesso di sempre grazie al nuovo sistema di Infotainment. La compatibilità con Google Assistant, ad esempio, permette il controllo di alcune funzioni tramite comandi vocali, tra cui l’accensione dei fari, l’invio della destinazione al navigatore di bordo, l’identificazione della posizione della propria vettura, sapere quanti chilometri sono stati percorsi e se la vettura risulta chiusa correttamente.

Motorizzazione

Nuovo Nissan JUKE è equipaggiato con un efficiente motore benzina da 1.0l, tre cilindri DIG-T turbocompresso, da 117 CV, grazie al quale migliorano le performance e si riducono i consumi. Disponibile in abbinamento a un cambio manuale a 6 rapporti o a un cambio automatico a doppia frizione (DCT) a 7 rapporti con comandi al volante. Alla guida è possibile scegliere fra tre modalità di guida, Eco, Standard e Sport, per adeguare il comportamento della vettura allo stile di ogni guidatore e ad ogni situazione.

I prezzi della Juke

Con il listino aggiornato ad ottobre 2020 i prezzi di Nissan Juke MY2021 partono da 20.600 euro. Il prezzo per la top di gamma Juke Tekna DCT è di 27.860 euro.