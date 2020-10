Nissan EV-Care, la nuova offerta per chi vuole guidare a zero emissioni

editato in: da

Nissan Leaf: l’auto elettrica più venduta in Italia e in Europa

Nissan presenta la nuova offerta EV-CARE, nata per tutti coloro che vogliono iniziare ad avvicinarsi alla mobilità ‘pulita’ su tutto il territorio nazionale o che ne hanno già sperimentato i benefici. Il programma è disponibile in tutti i concessionari del marchio.

L’offerta prevede prima di tutto un test drive di 48 ore, per la prima volta i clienti infatti possono provare Nissan LEAF per un tempo che è considerato ideale per prendere confidenza con le emozioni e i vantaggi offerti da un veicolo 100% elettrico. Il test drive si prenota on line sul sito ufficiale di Nissan, inserendo i propri dati e inoltrando la richiesta. In poco tempo un operatore appositamente incaricato richiama il cliente per fissare i giorni della prova e il momento del ritiro dell’auto elettrica presso la rete di concessionari italiani.

Nissan ha deciso di estendere la durata del test drive per un unico importante fine, ovvero quello di riuscire a dimostrare a tutti coloro che sono interessati quanto sia facile e divertente stare al volante di Nissan LEAF, una delle elettriche più vendute di sempre. Il suo motore sempre pronto e brillante e il baricentro basso offrono una guidabilità fluida e scattante. Nissan LEAF, grazie al nuovo programma di 48 ore per i clienti, si può proprio testare per l’utilizzo quotidiano, per la vita di tutti i giorni. Si può così provare cosa significa accedere liberamente alle ZTL delle città italiane, usufruire dei parcheggi con strisce blu gratuitamente e ricaricare le batterie grazie alla ricarica domestica e le colonnine pubbliche.

Le 48 ore di prova permettono anche di rendersi conto di quanto valgono le tecnologie Nissan che rendono la guida più sicura e confortevole, come l’Intelligent Cruise Control che mantiene la vettura alla giusta distanza dal veicolo che precede o l’e-Pedal che consente di accelerare e decelerare, utilizzando un solo pedale, mentre recupera energia elettrica. Nel nuovo programma Nissan EV-CARE la Casa offre gratuitamente la wallbox di ricarica e la sua installazione presso l’abitazione, il garage condominiale o il box, all’acquisto di una nuova Nissan LEAF.

Ultima opportunità, ma non per importanza, che Nissan offre ai clienti di LEAF (auto a zero emissioni e zero rumori) è quella di accedere gratuitamente all’applicazione Nissan Charge, che dà la possibilità di trovare circa 9.000 punti di ricarica distribuiti sul territorio nazionale, molto comodo per chi usa l’auto sia in città che per lunghi viaggi.